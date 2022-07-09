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Основатель «Малтата» задержан за растрату 5 млрд рублей

Основатель «Малтата» задержан за растрату 5 млрд рублей
Иллюстрация: arendator.ru

Александр Нусс, основатель компании «Малтат» задержан в Москве по обвинению в мошенничестве и отправлен в СИЗО.

#НОВОСТИ

Об этом сообщает Континент Сибирь и ряд других СМИ. В полиции и СК края ситуацию не комментируют.

Поводом для ареста возможно стало уголовное дело по факту хищения денежных средств в размере 5 млрд рублей, которые были выделены на реализацию инвестпроекта по созданию и модернизации двух заводов по переработке древесины в Сосновоборске.

Как «ДК-Красноярск» писал ранее, ООО «Сиблес Проект», входящая в ГК «Малтат», в 2016 сообщала о планах строительства крупного производственного комплекса по выпуску элементов для деревянного домостроения площадью 24 тыс. кв. м.

Предполагалось, что предприятие будет производить 155 комплектов домов из клееного профилированного бруса и 310 комплектов из CLT-панелей ежегодно, запуск первой очереди планировался на 2018, второй очереди на 2019…2020.

Компания «Малтат» основана в начале 90-х. Сейчас общая площадь лесосырьевой базы группы компаний составляет 320 тысячи гектар, а разрешенный объем заготовки древесины — 683 тыс. куб. м в год.

Компания «Малтат» основана братьями Нусс — Владимиром, Виталием и Александром. Группе компаний также принадлежит компания «Руслов», занимающаяся продажей живой рыбы и рыбной продукции, бизнес-центр с трактиром «Иван Васильевич», кинокомплекс «Луч» в историческом центре Красноярска.

В 2021 браться Нуссы вошли в топ-100 самых богатых уроженцев Красноярска (по версии ПМ).

 

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Автор: Петр Савельев
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