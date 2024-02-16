Выходные в Красноярске будут морозными — до минус 30

Морозно и ветрено — такими будут долгожданные выходные в Красноярске. Не до прогулок.

Февральские морозы, сменившие оттепель, продолжатся в субботу и воскресенье.

Днем в субботу 17 февраля 2024 ожидается –20℃ и небольшой снег. Ночью столбики термометров опустятся до –30℃.

В воскресенье в днем будет –21℃. Ночью похолодает до –24℃.

Начало рабочей недели потеплением не порадует. Днем в пределах –20℃, а по ночам до –32℃.

Но весна все-таки приближается. Хотя бы календарно.

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