Lamoda откроет магазин спортивной одежды в Красноярске

Онлайн-ретейлер Lamoda выходит на рынок розничной торговли. В ближайшее время в Красноярске откроется магазин.

Это будет магазин Lamoda Sport в формате Outlet. В магазинах такого формата представлена спортивная одежда и обувь прошлых коллекций по сниженным ценам. Основу ассортимента составляют товары ушедших брендов Adidas, PUMA, Reebok и других. Торговая точка откроется ТЦ «Командор» на Взлетке. На сайте онлайн-ретейлера уточняется, что запуск произодет скоро.

Судя по сайту Lamoda, сейчас в России магазины сети работают в основном в европейской части. Первые магазины открылись в конце 2023. Ранее в компании сообщали, что в ближайшие три года планируют открыть 300 магазинов спортивной одежды и обуви. Помимо Lamoda Sport и Lamoda Sport Outlet будут и другие форматы. Так, в Lamoda Sport Kids представят спортивную одежду и обувь для подростков и детей, а в Lamoda Sport Urban — для любителей уличного стиля.

Сумму инвестиций в открытие офлайн-магазинов в Lamoda не раскрывают.

В 2019 Lamoda уже пыталась выйти в розницу. Но первый магазин в Москве в итоге закрыли.

Справка Онлайн-ретейлер Lamoda работает с 2011 года. Компанию основали немецкие предприниматели Нильс Тонзен, Доминик Пикер, Флориан Янсен и Буркхард Биндер, с 2014 она принадлежала сингапурской Global Fashion Group. В октябре 2022 годаGlobal Fashion Group договорился о продаже бизнеса Lamoda в России, Казахстане и Белоруссии владельцу «Стокманна» Якову Панченко. Сделку закрыли в декабре 2023. Читайте также:

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