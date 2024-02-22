Красноярская сеть Green House выходит в Кемеровскую область
Основанная в Красноярске сеть Green House в ближайшее время откроет первую точку в Новокузнецке Кемеровской области.
Кофейня разместится в местном ТРЦ «Планета». Заведение откроют по франшизе. Об этом DK.RU сообщил основатель сети Егор Тохтобин.
Ранее Green House вышла в Новосибирск. В планах на два ближайших года открыть в соседнем городе 30 кофеен. В начале этого года Green House зашла в Иркутск, где открылась первая точка. Сейчас Green House включает в себя 71 кофейню. Ранее Егор Тохтобин сообщал — задача на 2024 увеличить сеть как минимум до 100 кофеен. По данным сайта Green House, сейчас в стадии открытия находится 17 заведений.
Сеть Green House основана в 2012 в Красноярске. Первая точка открылась в ТЦ «Квант». Основатели — Егор Тохтобин, директор, Алексей Шу и Артем Кальченко. Сеть развивается по франшизе в трех форматах: кофе-бар, мини-кофейня и кофейня с посадкой.
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