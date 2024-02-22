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Проект логистического комплекса Wildberries под Красноярском прошел экспертизу

Проект логистического комплекса Wildberries под Красноярском прошел экспертизу
Автор фото: chandlervid85. Иллюстрация: freepik

Разработка проектно-сметной документации на строительство завершена, компания ведет подготовку заявки на получение разрешения на строительство

#НОВОСТИ

ООО «Вайлдбериз» завершило разработку проектно-сметной документации на строительство своего объекта в Красноярском крае и получила положительное заключение вневедомственной экспертизы. Об этом рассказали в АНО «Корпорация развития Енисейской Сибири».

В настоящее время компания ведет подготовку заявки на получение разрешения на строительство.

Открытие складского комплекса на территории Красноярского края позволит как ускорить доставку товаров жителям региона, так и значительно сократить свои расходы предпринимателям на логистику и масштабирование своего бизнеса. Зона покрытия этого складского комплекса будет распространяться на всю территорию России и те страны СНГ, где присутствует Wildberries, рассказала Кристина Спирева, директор по развитию сервисов Wildberries.

Напомним, логистический комплекс площадью более 180 тыс. м² планируют построить в Емельяновском районе, вблизи деревни Старцево. Строительство планируется завершить к концу 2026. Объем инвестиций оценивается в 10 млрд рублей, будет создано порядка 9 тысяч рабочих мест.

Ранее мы уже рассказывали, что в начале февраля представители Wildberries встретились с бизнесом Красноярска. Интерес к восточному направлению у маркетплейсов объясним. Тренд подтверждают и данные Ozon, которыми пресс-служба компании поделилась с DK.RU

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Все эти достижения 2023 позволяют рассчитывать на то, что инвестиционная активность в Красноярском крае продолжит расти и в 2024.

Автор: Петр Савельев
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