Вячеслава Дюкова снимают с поста председателя комиссии горсовета Красноярска
Вопрос о сложении полномочий председателя комиссии по градостроительству и дорожно-транспортной инфраструктуре будет рассмотрен 27 февраля во время заседания органа.
Вопрос внесен в повестку. Этому предшествовала просьба Вячеслава Дюкова освободить его от обязанностей председателя комиссии, заявленная публично в аккаунте депутата «ВКонтакте». Он объясняет свое желание «убытием в зону проведения специально операции на неопределенный срок».
Добавим, заместителем председателя комиссии по градостроительству и дорожно-транспортной инфраструктуре является Борис Растоскуев.
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