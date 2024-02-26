Вячеслава Дюкова снимают с поста председателя комиссии горсовета Красноярска

Иллюстрация: Trknews

Вопрос о сложении полномочий председателя комиссии по градостроительству и дорожно-транспортной инфраструктуре будет рассмотрен 27 февраля во время заседания органа.