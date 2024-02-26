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Вячеслава Дюкова снимают с поста председателя комиссии горсовета Красноярска

Вячеслава Дюкова снимают с поста председателя комиссии горсовета Красноярска
Иллюстрация: Trknews

Вопрос о сложении полномочий председателя комиссии по градостроительству и дорожно-транспортной инфраструктуре будет рассмотрен 27 февраля во время заседания органа.

#НОВОСТИ

Вопрос внесен в повестку. Этому предшествовала просьба Вячеслава Дюкова освободить его от обязанностей председателя комиссии, заявленная публично в аккаунте депутата «ВКонтакте». Он объясняет свое желание «убытием в зону проведения специально операции на неопределенный срок».  

Добавим, заместителем председателя комиссии по градостроительству и дорожно-транспортной инфраструктуре является Борис Растоскуев.

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Автор: Петр Савельев
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