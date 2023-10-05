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В горсовете Красноярска выбрали председателей постоянных комиссий

В горсовете Красноярска выбрали председателей постоянных комиссий
Иллюстрация: Горсовет Красноярска

Сегодня состоялась внеочередная сессия Красноярского городского Совета депутатов. Там утвердили председателей шести постоянных комиссий, которые будут работать в седьмом созыве.

#НОВОСТИ
Все комиссии возглавили депутаты от партии «Единая Россия». Так, комиссию горсовета Красноярска по охране окружающей среды и здоровому образу жизни возглавил руководитель экологической организации «Зелёная Дружина» Артем Речицкий. Руководитель Красноярского офиса «Росбанка» Артемий Любушкин стал председателем комиссии по бюджету, собственности и экономической политике.
 
Директор департамента по связям с общественностью и работе с региональными органами власти РУСАЛа Елена Южакова назначена председателем комиссии по местному самоуправлению. Вице-спикера горсовета Андрея Козикова выбрали  председателеем комиссии по городскому хозяйству. Депутат Вячеслав Дюков возглавит комиссию по градостроительству и дорожно-транспортной инфраструктуре. Руководитель краевого исполкома «Общероссийского народного фронта» Оксана Ларионова стала председателем комиссии по социальной политике.
 
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Автор: Петр Савельев
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