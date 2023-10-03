Наталья Фирюлина сохранила место председателя красноярского Горсовета

Первая сессия муниципального парламента утвердила кандидатуру спикера. кресло досталось «Единой России».

Председателем городского Совета депутатов Красноярска останется Наталья Фирюлина. Такое решение приняла собравшаяся сегодня первая сессия парламента города.

Помимо Фирюлиной, выдвинутой фракцией «Единой России» на это место претендовали единоросс Дмитрий Власов и либерал-демократ Роман Крастелев. Однако Власов взял самоотвод.

В итоге большинством голосов (32 из 36) Фирюлина сохранила за собой кресло, которое заняла пять лет назад — на первой сессии Горсовета предыдущего созыва.

Напомним, выборы в Горсовет Красноярска проходили в сентябре 2023. Избиралось 36 депутатов — 18 по одномандатным округам, остальные по партийным спискам. В итоге 80% мандатов досталось представителям «Единой России». В таком составе Горсовет будет работать ближайшие пять лет - до 2028.

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