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В Красноярском крае поймали нелегальных старателей

В Красноярском крае поймали нелегальных старателей
Иллюстрация: скриншот с видео ГУ МВД по Красноярскому краю

Артель лишили лицензии за экологические нарушения в 2023. Но она продолжила мыть золото.

#НОВОСТИ

В Манском районе Красноярского края пресекли деятельность незаконной золотодобывающей артели. Об этом рассказали в региональном Главке полиции.

Компания мыла золото в районе реки Малая Жайма (участок «месторождение р. Левая Жайма, левый приток р. Крол»). В сентябре 2023 ее лишили лицензии из-за систематических нарушений правил недропользования, включая экологические нормы.

Отсутствие официального разрешения не остановило директора предприятия. В ходе наблюдения, в том числе и с использованием беспилотных летательных аппаратов, выяснилось, что деятельность организации продолжилась в октябре. Таким образом было незаконно добыто 450 граммов золота», — рассказали в полиции.

Работу артели остановили. Весь металл, стоимостью 2,5 млн рублей, передали в пользу государства, а против директора компании возбудили уголовное дело по статье «Незаконный оборот драгоценных металлов», максимальное наказание по которой составляет 5 лет лишения свободы.

Как называется артель, которая вела незаконную добычу драгметалла, в полиции не говорят. Однако известно, что в сентябре 2023 была отозвана лицензия у компании «Голд Филд», которая как раз мыла золото в указанно выше районе.

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Автор: Петр Савельев
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