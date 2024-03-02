HR-кейс ГК «Медведь Холдинг»: как обучить специалистов «под себя»?

Компании из разных отраслей поделились с «ДК» своими кейсами человекосберегающих технологий. О том, как запустить в вузе собственную кафедру, рассказывает ГК «Медведь Холдинг».

Ирина Москалюк, руководитель отдела управления персоналом ГК «Медведь Холдинг»

— Исторически ГК «Медведь Холдинг» плотно сотрудничает с профильным для нас вузом, Политехническим институтом, охотно принимая на работу его выпускников. Однако в определенный момент стало ясно, что теория вузовского обучения сильно отстает от реальной практики работы.

Чтобы решить эту дилемму, в 2017 ГК «Медведь Холдинг» и СФУ подписали соглашение о создании базовой кафедры «Высшая школа автомобильного сервиса». Это прикладной бакалавриат: наряду с учебой в стенах вуза ребята много времени проводят в учебном центре ГК — а это современные инструменты и оборудование; взаимодействуют с нашими специалистами; ежегодно проходят практику в дилерских центрах.

Теория и практика тут неразрывны, плюс ребята изнутри видят все процессы компании и после окончания вуза целенаправленно трудоустраиваются к нам. На сегодня в Высшей школе автомобильного сервиса прошло семь наборов, и сейчас на кафедре обучаются 109 студентов .

Досуг выходного дня включает различные мероприятия — от турпоходов и выставок до театров и концертов. Отличительная особенность ГК «Медведь Холдинг» — сильная корпкультура. Пожалуй, самый яркий пример — множество спортивных мероприятий для сотрудников и их семей, которые проходят в течение года (ГК «Медведь Холдинг» — победитель премии «Человек года — 2023» в номинации «Корпоративный спорт» . – Прим. ред.) Однако за последние два года мы значительно расширили возможности для совместного времяпрепровождения сотрудников и их семей.— от турпоходов и выставок до театров и концертов.

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