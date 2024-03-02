HR-кейс ГК «Медведь Холдинг»: как обучить специалистов «под себя»?
Компании из разных отраслей поделились с «ДК» своими кейсами человекосберегающих технологий. О том, как запустить в вузе собственную кафедру, рассказывает ГК «Медведь Холдинг».
Чтобы решить эту дилемму, в 2017 ГК «Медведь Холдинг» и СФУ подписали соглашение о создании базовой кафедры «Высшая школа автомобильного сервиса». Это прикладной бакалавриат: наряду с учебой в стенах вуза ребята много времени проводят в учебном центре ГК — а это современные инструменты и оборудование; взаимодействуют с нашими специалистами; ежегодно проходят практику в дилерских центрах.
В феврале «Деловой квартал» провел дискуссионный клуб «Люди — новая нефть». Собственники бизнеса и руководители HR-направлений поделились своими кейсами и зафиксировали кадровые тенденции.
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«Деловой квартал» провел первый в этом году дискуссионный клуб в Красноярске. Задача была не только поговорить о кадровой проблеме, но и поделиться реальным опытом ее решения.
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