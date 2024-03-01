Юрий Савчук покидает администрацию Железнодорожного района Красноярска

Принял решение, что хочу больше уделять внимания детям, внукам, которых у меня семеро, своей супруге. Я благодарен жителям нашего района, команде администрации района, руководителям предприятий и учреждений, за нашу нелёгкую, но продуктивную совместную работу на благо жителей Железнодорожного района. На протяжении всей работы мне было приятно отдавать свой опыт, знания, энергию и любовь нашему району», — отметил Юрий Савчук.