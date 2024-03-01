Юрий Савчук покидает администрацию Железнодорожного района Красноярска
Юрий Савчук написал заявление по собственному желанию. Последний его рабочий день — 4 марта. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Железнодорожного района.
Принял решение, что хочу больше уделять внимания детям, внукам, которых у меня семеро, своей супруге. Я благодарен жителям нашего района, команде администрации района, руководителям предприятий и учреждений, за нашу нелёгкую, но продуктивную совместную работу на благо жителей Железнодорожного района. На протяжении всей работы мне было приятно отдавать свой опыт, знания, энергию и любовь нашему району», — отметил Юрий Савчук.
Исполнять обязанности руководителя администрации Железнодорожного района будет Евгений Сёмкин.
Справка
Юрий Савчук родился 16 февраля 1960 в городе Нежин Черниговской области. Окончил Красноярский политехнический институт по специальности «оборудование и технология сварочного производства» и Красноярскую государственную академию цветных металлов и золота по специальности «экономика и управление на предприятии». Работал на Красноярском комбайновом заводе, в различных строительных и производственных организациях. В 1998 стал заместителем руководителя администрации Железнодорожного района. В 2014 его назначили руководителем администрации Железнодорожного района.
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