Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 01.03
90,84
98,54
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Юрий Савчук покидает администрацию Железнодорожного района Красноярска

Юрий Савчук покидает администрацию Железнодорожного района Красноярска
Иллюстрация: администрация Железнодорожного района

Юрий Савчук написал заявление по собственному желанию. Последний его рабочий день — 4 марта. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Железнодорожного района.

#НОВОСТИ
Принял решение, что хочу больше уделять внимания детям, внукам, которых у меня семеро, своей супруге. Я благодарен жителям нашего района, команде администрации района, руководителям предприятий и учреждений, за нашу нелёгкую, но продуктивную совместную работу на благо жителей Железнодорожного района. На протяжении всей работы мне было приятно отдавать свой опыт, знания, энергию и любовь нашему району», — отметил Юрий Савчук.
Исполнять обязанности руководителя администрации Железнодорожного района будет Евгений Сёмкин.

Справка

 
Юрий Савчук родился 16 февраля 1960 в городе Нежин Черниговской области. Окончил Красноярский политехнический институт по специальности «оборудование и технология сварочного производства» и Красноярскую государственную академию цветных металлов и золота по специальности «экономика и управление на предприятии». Работал на Красноярском комбайновом заводе, в различных строительных и производственных организациях. В 1998 стал заместителем руководителя администрации Железнодорожного района. В 2014 его назначили руководителем администрации Железнодорожного района.
 

Читайте также:

В Красноярске назначен глава администрации Железнодорожного района

Юрий Савчук назначен главой администрации Железнодорожного района. Об этом ДК сообщили в пресс-службе мэрии города.

Последний министр: уволен руководитель минстроя Красноярского края

Кадровые перестановки в правительстве губернатора Михаила Котюкова продолжаются. Покидает свой пост Михаил Рабушко, министр строительства.

Министрам Красноярского края обновили заместителей

Изменения произошли в четырех министерствах — аграрном, медицинском, образовательном и строительном.

 

Автор: Петр Савельев
Самое читаемое
  • Пиломатериалы из Красноярского края отрезаны от европейского рынкаПиломатериалы из Красноярского края отрезаны от европейского рынка
  • В Красноярске подешевела бытовая техника и одеждаВ Красноярске подешевела бытовая техника и одежда
  • На дачных участках возле СФУ «Сибиряк» построит жилые дома и офисыНа дачных участках возле СФУ «Сибиряк» построит жилые дома и офисы
  • В Красноярск возможно прилетит президент РФ Владимир ПутинВ Красноярск возможно прилетит президент РФ Владимир Путин
  • У «Красноярской рециклинговой компании» сменился акционерУ «Красноярской рециклинговой компании» сменился акционер
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.