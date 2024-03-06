HR-кейс: выстроить личный бренд сотрудника
Компании из разных отраслей поделились с «ДК» своими кейсами человекосберегающих технологий. О том, зачем развивать личный бренд сотрудника, рассказывает Ольга Свежинская («Пакетмаркет»).
Для новых сотрудников в компании работает система наставничества. Поддержка коллектива позволяет человеку легче и быстрее адаптироваться на новом месте. В планах — углубить этот подход и прописать все процессы внутри компании (так делают крупные бизнесы, но для малого бизнеса это редкость).
Позволяйте людям делать ошибки и проявлять инициативу: это еще один ключевой поинт. В каждом из наших отделений есть журнал предложений, куда люди могут вносить свои идеи. Несколько таких предложений уже воплотились в жизнь, и мы увидели реальные улучшения.
В феврале «Деловой квартал» провел дискуссионный клуб «Люди — новая нефть». Собственники бизнеса и руководители HR-направлений поделились своими кейсами и зафиксировали кадровые тенденции.
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Работа с кадрами — от поиска и удержания сотрудников до формирования эффективных команд — главная тема 2024. Какие преимущества в работе с персоналом дает собственный корпуниверсистет?
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HR-кейс ГК «Медведь Холдинг»: как обучить специалистов «под себя»?
Компании из разных отраслей поделились с «ДК» своими кейсами человекосберегающих технологий. О том, как запустить в вузе собственную кафедру, рассказывает ГК «Медведь Холдинг».