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HR-кейс: выстроить личный бренд сотрудника

HR-кейс: выстроить личный бренд сотрудника
Иллюстрация: коллаж DK.RU

Компании из разных отраслей поделились с «ДК» своими кейсами человекосберегающих технологий. О том, зачем развивать личный бренд сотрудника, рассказывает Ольга Свежинская («Пакетмаркет»).

#ЛАЙФХАКИ
Ольга Свежинская, владелец торгово-производственной компании «Пакетмаркет»
 
— В нашем бизнесе люди — это в прямом смысле слова лицо компании. Поэтому я мегазаинтересована в том, чтобы, во-первых, подбирать людей, которые соответствуют ценностям компаниям, во-вторых, держать фокус на внутреннем состоянии сотрудников. «Люди не мусор» — это выражение полностью иллюстрирует мое отношение к людям в компании. Важен и ценен каждый из них! 
Для новых сотрудников в компании работает система наставничества. Поддержка коллектива позволяет человеку легче и быстрее адаптироваться на новом месте. В планах — углубить этот подход и прописать все процессы внутри компании (так делают крупные бизнесы, но для малого бизнеса это редкость). 
Важный принцип в работе с кадрами — гибкость. Если человек действительно хочет быть в компании, я готова потратить время и силы, чтобы найти ту должность, где он максимально раскроется. К примеру, сотрудница пришла ко мне личным помощником, но через месяц стало понятно, что это не ее стезя, и сейчас она менеджер по работе с маркетплейсами.
Позволяйте людям делать ошибки и проявлять инициативу: это еще один ключевой поинт. В каждом из наших отделений есть журнал предложений, куда люди могут вносить свои идеи. Несколько таких предложений уже воплотились в жизнь, и мы увидели реальные улучшения.
Я строю личные бренды сотрудников внутри компании. Это значит, что каждый сотрудник знает, кто такая Екатерина Бутырская и с каким вопросом к ней можно подойти. Когда все четко понимают, за что отвечает другой, это сокращает и оптимизирует множество бизнес-процессов.
 
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Автор: Петр Савельев
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