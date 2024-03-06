HR-кейс: выстроить личный бренд сотрудника

Компании из разных отраслей поделились с «ДК» своими кейсами человекосберегающих технологий. О том, зачем развивать личный бренд сотрудника, рассказывает Ольга Свежинская («Пакетмаркет»).

Ольга Свежинская, владелец торгово-производственной компании «Пакетмаркет»

— В нашем бизнесе люди — это в прямом смысле слова лицо компании. Поэтому я мегазаинтересована в том, чтобы, во-первых, подбирать людей, которые соответствуют ценностям компаниям , во-вторых, держать фокус на внутреннем состоянии сотрудников. «Люди не мусор» — это выражение полностью иллюстрирует мое отношение к людям в компании. Важен и ценен каждый из них!

Для новых сотрудников в компании работает система наставничества. Поддержка коллектива позволяет человеку легче и быстрее адаптироваться на новом месте. В планах — углубить этот подход и прописать все процессы внутри компании (так делают крупные бизнесы, но для малого бизнеса это редкость).

Важный принцип в работе с кадрами — гибкость. Если человек действительно хочет быть в компании, я готова потратить время и силы, чтобы найти ту должность, где он максимально раскроется . К примеру, сотрудница пришла ко мне личным помощником, но через месяц стало понятно, что это не ее стезя, и сейчас она менеджер по работе с маркетплейсами.

Позволяйте людям делать ошибки и проявлять инициативу: это еще один ключевой поинт. В каждом из наших отделений есть журнал предложений, куда люди могут вносить свои идеи. Несколько таких предложений уже воплотились в жизнь, и мы увидели реальные улучшения.