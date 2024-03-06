Как разработать адресные корпбенефиты — опыт Bellini Gastronomic Ecosystem

Корпоративные программы привилегий для сотрудников — важнейший инструмент удержания персонала. HR-директор Bellini о том, как попасть в запросы разношерстного коллектива.

Ирина Кирюшина, HR-директор Bellini Gastronomic Ecosystem

— Самое первое и главное в работе с сотрудниками — быть в рынке по зарплатам. Только если эта базовая потребность закрыта, есть смысл говорить о других бенифитах.

Итак, что делает Bellini для своих сотрудников. Все инициативы — результат большой аналитики. Ошибка, которую мы допускали в свое время, — разработка корпоративных привилегий, исходя из того, что нравится нам или топам. Например, мы думали, что классным корпмерчем станет брендированная бутылка для воды, но она оказалась не очень нужна сотрудникам.

Изучив мнение очень разношерстного: по возрасту, национальности и интересам — коллектива, мы создали виртуальную карту привилегий . В ней есть разные категории — здоровье, спорт, развлечения, красота и авто. Каждый сотрудник Bellini может найти интересный ему бенифит, скажем, занятия в фитнес-зале, и получить хорошую скидку на абонемент. Регулярно проводим различные мероприятия для поддержания корпоративного духа. Запустили проект Bellini summer club и Bellini winter club — летом на открытом воздухе все желающие занимались йогой и пилатесом, зимой могут кататься на снегоходах.

Для топов запускали Breakfast club — регулярные встречи с топ-менеджментом компании, где обсуждаются не рабочие вопросы, а общечеловеческие темы, которые помогают сплотить коллектив и лучше узнать друг о друге.

Нельзя не сказать о нашем флагмане — Институте гастрономии, созданном при участии СФУ. На специальных условиях повысить квалификацию и получить диплом гособразца могут в том числе и действующие сотрудники Bellini. Это также одна из привилегий.