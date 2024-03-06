Как разработать адресные корпбенефиты — опыт Bellini Gastronomic Ecosystem
Корпоративные программы привилегий для сотрудников — важнейший инструмент удержания персонала. HR-директор Bellini о том, как попасть в запросы разношерстного коллектива.
Итак, что делает Bellini для своих сотрудников. Все инициативы — результат большой аналитики. Ошибка, которую мы допускали в свое время, — разработка корпоративных привилегий, исходя из того, что нравится нам или топам. Например, мы думали, что классным корпмерчем станет брендированная бутылка для воды, но она оказалась не очень нужна сотрудникам.
Для топов запускали Breakfast club — регулярные встречи с топ-менеджментом компании, где обсуждаются не рабочие вопросы, а общечеловеческие темы, которые помогают сплотить коллектив и лучше узнать друг о друге.
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