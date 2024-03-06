Мобильный интернет доберется еще до 59 отдаленных сел Красноярского края

Сотовые вышки здесь планируют строить за счет краевого и федерального бюджетов.

В 2024 сотовая связь и мобильный интернет планируют запустить еще в 59 малых селах и деревнях Красноярского края, сообщили в региональном Министерстве цифрового развития.

Речь идет о населенных пунктах Богучанского, Манского, Шушенского, Абанского, Сухобузимского, Эвенкийского и других районов.

Список сел и деревень, которые мы обеспечим современными услугами связи, не окончательный. Так, мы рассчитываем рассчитываем на дополнительную квоту для Красноярского края в рамках федерального проекта „УЦН 2.0“. С учетом всех списков планируется обеспечить больше 70 сел и деревень мобильным интернетом в этом году», — отметил глава краевой Минцифры Николай Распопин.

Во сколько обойдется реализация всего этого проекта, пока не ясно. Однако в Минцифре уточняют, что в 16 населенных пунктах из 59 базовые станции будут строить за счет краевого бюджета. На это в нем заложено более 72 млн рублей. Остальное — федеральные деньги.

Добавим, что с 2017 по 2023 сотовая связь и мобильный интернет пришли в 251 отдаленный населенный пункт Красноярского края — 123 за краевые деньги и 129 за федеральные.

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