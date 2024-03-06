Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 05.03
91,35
99,10
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Мобильный интернет доберется еще до 59 отдаленных сел Красноярского края

Мобильный интернет доберется еще до 59 отдаленных сел Красноярского края
Автор фото: wirestock. Иллюстрация: freepik.com

Сотовые вышки здесь планируют строить за счет краевого и федерального бюджетов.

#НОВОСТИ

В 2024 сотовая связь и мобильный интернет планируют запустить еще в 59 малых селах и деревнях Красноярского края, сообщили в региональном Министерстве цифрового развития.

Речь идет о населенных пунктах Богучанского, Манского, Шушенского, Абанского, Сухобузимского, Эвенкийского и других районов.

Список сел и деревень, которые мы обеспечим современными услугами связи, не окончательный. Так, мы рассчитываем рассчитываем на дополнительную квоту для Красноярского края в рамках федерального проекта „УЦН 2.0“. С учетом всех списков планируется обеспечить больше 70 сел и деревень мобильным интернетом в этом году», — отметил глава краевой Минцифры Николай Распопин.

Во сколько обойдется реализация всего этого проекта, пока не ясно. Однако в Минцифре уточняют, что в 16 населенных пунктах из 59 базовые станции будут строить за счет краевого бюджета. На это в нем заложено более 72 млн рублей. Остальное — федеральные деньги.

Добавим, что с 2017 по 2023 сотовая связь и мобильный интернет пришли в 251 отдаленный населенный пункт Красноярского края — 123 за краевые деньги и 129 за федеральные.

Читайте также:

«Цифровая Арктика»: О развитии спутниковых технологий на севере края

Арктическая зона региона становится ареной глобальной конкуренции за транспортные потоки и природные ресурсы, что обусловлено защитой национальных интересов.

Безопасность всегда выгодна

В 2024 вступают в силу законодательные новеллы, суть которых — защита клиентов от мошенников, действующих через цифровые технологии и телефонные коммуникации.

Мобильный трафик на горных курортах России вырос на четверть

Активнее всего россияне посещали Красную Поляну, Шерегеш и Розу Хутор.

Автор: Петр Савельев
Самое читаемое
  • Елена Попенко: Как связаны между собой секс и деньги?Елена Попенко: Как связаны между собой секс и деньги?
  • Особо опасен: Минэкологии требует закрыть промплощадку ХМЗОсобо опасен: Минэкологии требует закрыть промплощадку ХМЗ
  • Назначен новый управляющий директор Ачинского глиноземного комбинатаНазначен новый управляющий директор Ачинского глиноземного комбината
  • «Дюна-2» появилась в кинотеатрах Красноярска с 5 марта`2024«Дюна-2» появилась в кинотеатрах Красноярска с 5 марта`2024
  • Дома не будет: застройщику отказали в строительстве дома на месте завода «Вентокальдо»Дома не будет: застройщику отказали в строительстве дома на месте завода «Вентокальдо»
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.