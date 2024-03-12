Внимание, старт: Xiaomi объявил дату начала продаж своего электрокара SU7

Электроседан Xiaomi можно будет купить уже через две недели — корпорация объявила дату старта продаж — 28 марта 2024.

Седан SU7 (Speed Ultra) от китайского производителя смартфонов и бытовой техники представлен в двух версиях.

Стандартная версия имеет батарею 73 кВт·ч, запас хода до 670 км.

Топовая имеет 101 кВт*ч и заявленную дальность 800 км, разгон до 100 км\ч <3 сек и <11 сек до 200 кч\ч (в режиме Boost).

Максимальная скорость составляет 265 км\ч — что заметно выше, чем у большинства конкурентов.

Xiaomi разработала несколько двигателей HyperEngine, которые будут использоваться в ее электрокарах:

Xiaomi SuperMotor V8 — 27 200 об/мин, пиковая мощность 425 кВт (578 л.с.), крутящий момент 635 Нм и максимальный КПД 98%. Появится на рынке в 2025.

Xiaomi SuperMotor V6 — 21 000 об/мин, максимальная мощность 220 кВт (299 л.с.), крутящий момент 400 Нм, поддержка напряжения 400 В.

Xiaomi SuperMotor V6s — 21 000 об/мин, максимальная мощность 275 кВт (374 л.с.), крутящий момент 500 Нм, поддержка напряжения 800 В.

В основе машин Xiaomi лежит архитектура Modena.

Компания представила аккумуляторную платформу из карбида кремния Xiaomi 800V, созданную в партнерстве с CATL.

Зарядить аккумулятор 20/80% можно за 20 минут, — заявляют в Xiaomi.

Пока Xiaomi будет продавать свои электромобили только в Китае, салоны откроются в 30 городах.



Xiaomi SU7 будет доступна в нескольких цветах, включая Aqua Blue, Mineral Gray и Verdant Green.

Ведущие мировые производители электромобилей — Tesla, Volkswagen и Mercedes-Benz — прогнозируют спад продаж машин в 2024. Volkswagen осенью сообщал, что объем заказов упал вдвое по сравнению с 2022. Причиной тому эксперты считают высокие цены — электромобили в среднем на треть дороже соответствующих моделей с ДВС. Кроме того, потребители ждут развертывания достаточной инфраструктуры для электромобилей, которые все еще остаются экзотикой.

Тем не менее, в Евросоюзе полный запрет на продажу машин с ДВС планируется ввести в 2035 — это связано с политикой сокращения углеродных выбросов.

Читайте далее