Аграрии Красноярского края в 2024 увеличат посевную площадь

Сергей Шекк, замминистра сельского хозяйства края, сообщил, что в этом году в регионе посевная площадь сельхозкультур увеличится на 30 тыс. га — до 1 млн 512 тыс. га.

Так, под зерновые и зернобобовые отведено около 921 тыс. га, в том числе 41,5 тыс. га – под горох (+25%, чем годом ранее). Посев масличных культур составит около 287 тыс. га. Заметно вырастет площадь посева рапса — 265,5 тыс. га. Прирост к 2023 — на 23,3%. Картофель посадят на площади 29,8 тыс. га, а овощи – на 5,1 тыс. га. Это почти на уровне 2023. Под кормовые отведут 270 тыс. га.

Сейчас семенами зерновых и зернобобовых культур аграрии края обеспечены на 96,5%, а картофеля – на 95,3%. Поставки семян овощей, рапса и кукурузы по заключенным контрактам еще продолжаются.

В минсельхозе уточнили, что сельхозтехника к полевым работам готова на 88%. Предприятия запасаются горюче-смазочными материалами и заключают договоры поставки.

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