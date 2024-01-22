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Красноярских предпринимателей зовут на бизнес-миссию в Китай

Красноярских предпринимателей зовут на бизнес-миссию в Китай
Автор фото: pressfoto. Иллюстрация: freepik.com

Планируется она в конце марта и рассчитана на предпринимателей из сфер АПК и пищевки.

#НОВОСТИ

Предпринимателей Красноярского края, занимающихся сельским хозяйством и производством продуктов, приглашают принять участие в бизнес-миссии в Китай. Организатором выступает региональный Центр поддержки экспорта (структурное подразделение центра «Мой бизнес» Красноярского края).

Приглашаются представители малого и среднего бизнеса края, которые ведут или только планируют начать деятельность по поставке продукции на экспорт. Центр поддержки экспорта разработает график встреч с предпринимателями Китая, исходя из запросов участников поездки. Кроме того, будут предоставлены площадки для бизнес-встреч, организован перевод», — рассказал начальник Центра поддержки экспорта Красноярского края Евгения Пак.

Поездка планируется на 19... 21 марта 2024. Подать заявку на участие можно здесь

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Максимальный прирост отмечен по сыру и творогу. Да и в целом по молочке поставки за рубеж сильно выросли.

Из Красноярского края за рубеж отгрузили 433 тыс. тонн продукции АПК

В 2023 Красноярский край экспортировал 433 тыс. тонн продукции АПК. Это в 4 раза больше, чем в 2022. Тогда за рубеж отгрузили 99,3 тыс. тонн сельхозсырья и продуктов переработки.

Со станций КрасЖД за год отправили более 80 млн тонн грузов

Основная доля исходящего грузопотока пришлась на уголь. Объемы остальных грузов значительно уступают ему.

Автор: Петр Савельев
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