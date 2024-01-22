Красноярских предпринимателей зовут на бизнес-миссию в Китай

Планируется она в конце марта и рассчитана на предпринимателей из сфер АПК и пищевки.

Предпринимателей Красноярского края, занимающихся сельским хозяйством и производством продуктов, приглашают принять участие в бизнес-миссии в Китай. Организатором выступает региональный Центр поддержки экспорта (структурное подразделение центра «Мой бизнес» Красноярского края).

Приглашаются представители малого и среднего бизнеса края, которые ведут или только планируют начать деятельность по поставке продукции на экспорт. Центр поддержки экспорта разработает график встреч с предпринимателями Китая, исходя из запросов участников поездки. Кроме того, будут предоставлены площадки для бизнес-встреч, организован перевод», — рассказал начальник Центра поддержки экспорта Красноярского края Евгения Пак.

Поездка планируется на 19... 21 марта 2024. Подать заявку на участие можно здесь

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