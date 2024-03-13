В Красноярске на время выборов президента РФ ограничат движение и парковку

Ограничения будут действовать четыре дня. Введут их в районе 16 избирательных участков.

В Красноярске ограничат движение и парковку на нескольких улицах города. Сообщение об этом появилось в телеграм-канале мэрии.

Введение ограничений связано с обеспечением безопасности в период проведения голосования на выборах президента РФ, которые пройдут с 15 по 17 марта 2024. Действовать они (ограничения) будут вблизи некоторых избирательных участков.

Так, стоянку и остановку транспорта запретят у зданий по:

ул. 60 лет Октября, 59а/1;

ул. Быковского, 4;

ул. Верхняя, 5В;

ул. Карьерная, 26А;

ул. Ладо Кецховели, 62;

ул. Московская, 2;

ул. Светлова, 6;

ул. Судостроительная, 38А;

ул. Тельмана, 13;

ул. Тельмана, 32;

ул. Толстого, 43;

ул. Устиновича, 40;

ул. Юности, 28.

Помимо этого будет запрещено движение в районе:

ул. Александра Матросова, 15;

ул. Крупской, 42;

ул. Семафорная, 123.

Действовать ограничения начнут с 23:00 14 марта и будут сняты в 23:00 17 марта.

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