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В Красноярске на время выборов президента РФ ограничат движение и парковку

Школа на ул. Быковского, 4, где расположен избирательный участок, возле которого нельзя будет парковаться
Школа на ул. Быковского, 4, где расположен избирательный участок, возле которого нельзя будет парковаться. Иллюстрация: Яндекс.Карты

Ограничения будут действовать четыре дня. Введут их в районе 16 избирательных участков.

#НОВОСТИ

В Красноярске ограничат движение и парковку на нескольких улицах города. Сообщение об этом появилось в телеграм-канале мэрии.

Введение ограничений связано с обеспечением безопасности в период проведения голосования на выборах президента РФ, которые пройдут с 15 по 17 марта 2024. Действовать они (ограничения) будут вблизи некоторых избирательных участков.

Так, стоянку и остановку транспорта запретят у зданий по:

  • ул. 60 лет Октября, 59а/1;
  • ул. Быковского, 4;
  • ул. Верхняя, 5В;
  • ул. Карьерная, 26А;
  • ул. Ладо Кецховели, 62;
  • ул. Московская, 2;
  • ул. Светлова, 6;
  • ул. Судостроительная, 38А;
  • ул. Тельмана, 13; 
  • ул. Тельмана, 32;
  • ул. Толстого, 43;
  • ул. Устиновича, 40;
  • ул. Юности, 28. 

Помимо этого будет запрещено движение в районе:

  • ул. Александра Матросова, 15;
  • ул. Крупской, 42;
  • ул. Семафорная, 123.

Действовать ограничения начнут с 23:00 14 марта и будут сняты в 23:00 17 марта.

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Автор: Петр Савельев
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