В Красноярске на время выборов президента РФ ограничат движение и парковку
Ограничения будут действовать четыре дня. Введут их в районе 16 избирательных участков.
В Красноярске ограничат движение и парковку на нескольких улицах города. Сообщение об этом появилось в телеграм-канале мэрии.
Введение ограничений связано с обеспечением безопасности в период проведения голосования на выборах президента РФ, которые пройдут с 15 по 17 марта 2024. Действовать они (ограничения) будут вблизи некоторых избирательных участков.
Так, стоянку и остановку транспорта запретят у зданий по:
- ул. 60 лет Октября, 59а/1;
- ул. Быковского, 4;
- ул. Верхняя, 5В;
- ул. Карьерная, 26А;
- ул. Ладо Кецховели, 62;
- ул. Московская, 2;
- ул. Светлова, 6;
- ул. Судостроительная, 38А;
- ул. Тельмана, 13;
- ул. Тельмана, 32;
- ул. Толстого, 43;
- ул. Устиновича, 40;
- ул. Юности, 28.
Помимо этого будет запрещено движение в районе:
- ул. Александра Матросова, 15;
- ул. Крупской, 42;
- ул. Семафорная, 123.
Действовать ограничения начнут с 23:00 14 марта и будут сняты в 23:00 17 марта.
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