Дату КЭФ объявят после выборов президента РФ
Об этом в кулуарах международной выставки-форума «Россия» сообщил ТАСС Михаил Котюков, губернатор Красноярского края.
После выборов дату проведения КЭФ окончательно назначим», — сказал он.
Напомним, выборы президента будут идти 15...17 марта.
Ранее сообщалось, что на форуме будут обсуждать вопросы выполнения плана реализации Стратегии социально-экономического развития Сибирского федерального округа до 2035. Среди других тем повестки — газификация, развитие транспортных коридоров, освоение минерально-сырьевой базы регионов округа, кадровое обеспечение отраслей экономики, экология, туризм, благоустройство сибирских городов.
В прошлом году КЭФ проходил 1...3 марта. Основной площадкой был Сибирский федеральный университет, также студии работали в Москве, Пекине и Астане.
Читайте также:
-
Красноярский экономический форум пройдет весной 2024
Об этом в кулуарах Московского финансового форума сообщил Михаил Котюков, губернатор Красноярского края.
-
Эксперт-тест: чего ждут отели от Красноярска
О том, как трансформировался гостиничный рынок в Красноярске и регионе с постпандемийного времени, «Деловому кварталу» рассказали представители отрасли.
-
Определены темы для обсуждения на XX Красноярском экономическом форуме
Заместитель полпреда президента в СФО Вадим Головко провёл совещание по вопросам подготовки регионов Сибири к проведению в 2024 году XX Красноярского экономического форума.
-
Красноярскому экономическому форуму вернут федеральный статус
Об этом сообщил Михаил Котюков, врио губернатора Красноярского края.