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Дату КЭФ объявят после выборов президента РФ

Дату КЭФ объявят после выборов президента РФ
Иллюстрация: КЭФ

Об этом в кулуарах международной выставки-форума «Россия» сообщил ТАСС Михаил Котюков, губернатор Красноярского края.

#НОВОСТИ
После выборов дату проведения КЭФ окончательно назначим», — сказал он.
Напомним, выборы президента будут идти 15...17 марта.
 
Ранее сообщалось, что на форуме будут обсуждать вопросы выполнения плана реализации Стратегии социально-экономического развития Сибирского федерального округа до 2035. Среди других тем повестки — газификация, развитие транспортных коридоров, освоение минерально-сырьевой базы регионов округа, кадровое обеспечение отраслей экономики, экология, туризм, благоустройство сибирских городов. 
 
В прошлом году КЭФ проходил 1...3 марта. Основной площадкой был Сибирский федеральный университет, также студии работали в Москве, Пекине и Астане.
 
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Автор: Петр Савельев
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