Итоги первого дня выборов президента РФ

Более трети избирателей приняли участие в выборах президента России в первый день голосования в целом по стране.

«Единая Россия» рассказала в ТГ-канале, что фиксирует массивные DDoS-атаки на свои электронные сервисы в доменах edinros и er.ru.

Вместе с Роскомнадзором и партнерами по обеспечению информационной безопасности IТ-специалисты центрального исполкома партии отражают атаки», — отмечают в партии.

Тем не менее, в дистанционном электронном голосовании участвовали 67% из зарегистрировавшихся избирателей.

ЦИК сообщает, что инциденты на некоторых участках, атаки на цифровую инфраструктуру и обстрелы приграничных регионов имеют «нулевое влияние» на ход выборов.

Таким образом в среднем по стране явка на конец пятницы 15 марта 2024 составила 36%.



Алексей Подушкин, руководитель Крайизбиркома





В Красноярском крае, по словам Алексея Подушкина, руководителя Крайизбиркома, явка в первый день составила 40%, что выше, чем в среднем по Сибири — 35%.

Менее активно голосуют Красноярск, Дивногорск, Емельяновский район, Кедровый.

В лидерах — северные территории, Шарыповский, Боготольский, Северо-Енисейский район, особенно отличился Туруханский район.

В субботу, как правило, явка не такая высокая, пятница и воскресенье — самые активные дни на избирательных участках. Мы ждем жителей края, которые еще не успели проголосовать», — отметил Алексей Подушкин.

Напомним, что на прошлых президентских выборах в 2018 явка в Красноярском крае составила 60,3%.



Владислав Логинов, мэр Красноярска, вместе с женой и детьми





Владислав Логинов, мэр Красноярска, проголосовал на выборах президента России вместе с семьей, — об он рассказал в своем ТГ-канале. На избирательный участок г-н Логинов пришел вместе с женой и детьми. Заодно сановник проверил безопасность и качество организации процесса голосования.

Оцифруй это

Более 3 млн человек из 4,76 млн, зарегистрировавшихся на федеральной платформе дистанционного электронного голосования (ДЭГ), уже успели проголосовать, — сообщает Минцифры РФ.

Сервисом онлайн-голосования воспользовались такие чиновники как:

Сергей Собянин , мэр Москвы

, мэр Москвы Дмитрий Чернышенко , вице-премьер РФ

, вице-премьер РФ Максут Шадаев , глава Минцифры

, глава Минцифры Сергей Кравцов , глава Минпросвещения

, глава Минпросвещения Антон Силуанов, глава Минфина

А вот Сергей Шойгу, глава Минобороны, принял участие в традиционном формате — проголосовал вместе с военнослужащими на одном из избирательных участков Южного военного округа.

Заграница нам поможет

За рубежом нашей Отчизны работают 295 избирательных участков в 144 государствах и на Байконуре (Казахстан).

Первым иностранным государством, где в пятницу заработали участки, стал Таиланд. За день на территории генконсульства РФ в провинции Пхукет проголосовали более 1,2 тыс. россиян.

Смотри в оба

На выборах зарегистрировано 700+ экспертов и наблюдателей из 106 стран в 52 регионах.

Дюзчимен Джюнейт, иностранный наблюдатель из Турции, сейчас работает на выборах в Красноярском крае, — сообщает пресс-служба правительства края. Эксперта приятно поразил КОИБ — «очень удобный сканер, который позволяет подсчитать результаты выборов».

Провокации

В Курагинском районе (Красноярский край) на избирательном участке женщина разлила зеленку на свой и крышку урны с другими бюллетенями. Женщину задержали, на нее заведено уголовное дело по статье «О покушении на воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий» (ч. 3 ст. 30 п. «в» ч. 2 статьи 141 УК РФ).

Похожие случаи зафиксированы в Москве, где на одном из избирательных участков на Алтуфьевском шоссе молодая девушка залила зеленкой урну с бюллетенями, в городе Борисоглебск (Воронежская область), в Симферополе (Крым) молодая девушка зеленку пронесла в пакете из-под сока. Под копирку провокации с зеленкой отмечены в Ростове-на-Дону и Карачаево-Черкессии (источник: Центризбирком).

Обстрелы

Попытки украинских военных в последние дни прорваться на территорию Белгородских и Курских областей призваны в том числе сорвать президентские выборы в России», — заявил Путин на встрече с постоянными членами Совета безопасности РФ.

Глава государства подчеркнул, что противник повсеместно «бежал с большими потерями», и выразил уверенность в том, что россияне ответят на подобные акты «еще большей сплоченностью».

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