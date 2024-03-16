Итоги первого дня выборов президента РФ
Более трети избирателей приняли участие в выборах президента России в первый день голосования в целом по стране.
«Единая Россия» рассказала в ТГ-канале, что фиксирует массивные DDoS-атаки на свои электронные сервисы в доменах edinros и er.ru.
Вместе с Роскомнадзором и партнерами по обеспечению информационной безопасности IТ-специалисты центрального исполкома партии отражают атаки», — отмечают в партии.
Тем не менее, в дистанционном электронном голосовании участвовали 67% из зарегистрировавшихся избирателей.
ЦИК сообщает, что инциденты на некоторых участках, атаки на цифровую инфраструктуру и обстрелы приграничных регионов имеют «нулевое влияние» на ход выборов.
Таким образом в среднем по стране явка на конец пятницы 15 марта 2024 составила 36%.
Алексей Подушкин, руководитель Крайизбиркома
В Красноярском крае, по словам Алексея Подушкина, руководителя Крайизбиркома, явка в первый день составила 40%, что выше, чем в среднем по Сибири — 35%.
Менее активно голосуют Красноярск, Дивногорск, Емельяновский район, Кедровый.
В лидерах — северные территории, Шарыповский, Боготольский, Северо-Енисейский район, особенно отличился Туруханский район.
В субботу, как правило, явка не такая высокая, пятница и воскресенье — самые активные дни на избирательных участках. Мы ждем жителей края, которые еще не успели проголосовать», — отметил Алексей Подушкин.
Напомним, что на прошлых президентских выборах в 2018 явка в Красноярском крае составила 60,3%.
Владислав Логинов, мэр Красноярска, вместе с женой и детьми
Владислав Логинов, мэр Красноярска, проголосовал на выборах президента России вместе с семьей, — об он рассказал в своем ТГ-канале. На избирательный участок г-н Логинов пришел вместе с женой и детьми. Заодно сановник проверил безопасность и качество организации процесса голосования.
Оцифруй это
Более 3 млн человек из 4,76 млн, зарегистрировавшихся на федеральной платформе дистанционного электронного голосования (ДЭГ), уже успели проголосовать, — сообщает Минцифры РФ.
Сервисом онлайн-голосования воспользовались такие чиновники как:
- Сергей Собянин, мэр Москвы
- Дмитрий Чернышенко, вице-премьер РФ
- Максут Шадаев, глава Минцифры
- Сергей Кравцов, глава Минпросвещения
- Антон Силуанов, глава Минфина
А вот Сергей Шойгу, глава Минобороны, принял участие в традиционном формате — проголосовал вместе с военнослужащими на одном из избирательных участков Южного военного округа.
Заграница нам поможет
За рубежом нашей Отчизны работают 295 избирательных участков в 144 государствах и на Байконуре (Казахстан).
Первым иностранным государством, где в пятницу заработали участки, стал Таиланд. За день на территории генконсульства РФ в провинции Пхукет проголосовали более 1,2 тыс. россиян.
Смотри в оба
На выборах зарегистрировано 700+ экспертов и наблюдателей из 106 стран в 52 регионах.
Дюзчимен Джюнейт, иностранный наблюдатель из Турции, сейчас работает на выборах в Красноярском крае, — сообщает пресс-служба правительства края. Эксперта приятно поразил КОИБ — «очень удобный сканер, который позволяет подсчитать результаты выборов».
Провокации
В Курагинском районе (Красноярский край) на избирательном участке женщина разлила зеленку на свой и крышку урны с другими бюллетенями. Женщину задержали, на нее заведено уголовное дело по статье «О покушении на воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий» (ч. 3 ст. 30 п. «в» ч. 2 статьи 141 УК РФ).
Похожие случаи зафиксированы в Москве, где на одном из избирательных участков на Алтуфьевском шоссе молодая девушка залила зеленкой урну с бюллетенями, в городе Борисоглебск (Воронежская область), в Симферополе (Крым) молодая девушка зеленку пронесла в пакете из-под сока. Под копирку провокации с зеленкой отмечены в Ростове-на-Дону и Карачаево-Черкессии (источник: Центризбирком).
Обстрелы
Попытки украинских военных в последние дни прорваться на территорию Белгородских и Курских областей призваны в том числе сорвать президентские выборы в России», — заявил Путин на встрече с постоянными членами Совета безопасности РФ.
Глава государства подчеркнул, что противник повсеместно «бежал с большими потерями», и выразил уверенность в том, что россияне ответят на подобные акты «еще большей сплоченностью».
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