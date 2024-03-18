Орбакайте анонсировала тур по США и Канаде после отмены концертов в Сибири
Кристина Орбакайте, певица, анонсировала тур по США и Канаде после отмены концертов в Красноярске и других городах Сибири.
Информация об проведении тура на Североамериканском континенте Кристиной Орбакайте опубликована на сайте по продаже билетов.
Ранее концерты Орбакайте отменили в Красноярске, Иркутске, Улан-Удэ, Владивостоке и Чите.
В рамках нового тура The Best г-жа Орбакайте даст концерты в девяти городах:
- Торонто
- Ванкувере
- Сиэтле
- Сан-Франциско
- Лос-Анджелесе
- Майами
- Филадельфии
- Бостоне
- Нью-Йорке
Тур состоится 18…28 сентября 2024.
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