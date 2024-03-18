Орбакайте анонсировала тур по США и Канаде после отмены концертов в Сибири

Информация об проведении тура на Североамериканском континенте Кристиной Орбакайте опубликована на сайте по продаже билетов.

Ранее концерты Орбакайте отменили в Красноярске, Иркутске, Улан-Удэ, Владивостоке и Чите.

В рамках нового тура The Best г-жа Орбакайте даст концерты в девяти городах:

Тур состоится 18…28 сентября 2024.

В Красноярске и других городах Сибири отменили концерты Кристины Орбакайте Концерты певицы, запланированные на март 2024, отменили сразу в нескольких сибирских городах — Красноярске, Новосибирске, Иркутске и Братске. Новости ДК Красноярск

Афиша на неделю в Красноярске: Агата Кристи, Кристина Орбакайте и «Шоу под дождем» DK.RU выбрал десять культурных мероприятий, которые пройдут в Красноярске с 9 по 15 ноября. Куда сходить и что можно посмотреть - читайте в афише. Новости ДК Красноярск