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Орбакайте анонсировала тур по США и Канаде после отмены концертов в Сибири

Орбакайте анонсировала тур по США и Канаде после отмены концертов в Сибири
Иллюстрация: eventcartel.com

Кристина Орбакайте, певица, анонсировала тур по США и Канаде после отмены концертов в Красноярске и других городах Сибири.

#НОВОСТИ

Информация об проведении тура на Североамериканском континенте Кристиной Орбакайте опубликована на сайте по продаже билетов.

Ранее концерты Орбакайте отменили в Красноярске, Иркутске, Улан-Удэ, Владивостоке и Чите.

В рамках нового тура The Best г-жа Орбакайте даст концерты в девяти городах:

  1. Торонто
  2. Ванкувере
  3. Сиэтле
  4. Сан-Франциско
  5. Лос-Анджелесе
  6. Майами
  7. Филадельфии
  8. Бостоне
  9. Нью-Йорке

Тур состоится 18…28 сентября 2024.

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Автор: Петр Савельев
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