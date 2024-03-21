Количество преступлений в IT-cфере в Красноярском крае выросло на 40%
В полиции фиксируют рост преступлений в сфере IT и связанных с хищением денег с банковских счетов. Об этом на сессии Заксобрания рассказал Александр Речицкий, начальник ГУ МВД по Красноярскому краю.
Необходимо внести изменения в действующее законодательство, установив порядок ограничения использования банковских счетов «дропперами», чтобы прервать цепочку вывода и обналичивания похищенных денег, при этом предоставив возможность правоохранительным органам приостанавливать денежные операции на счете этого лица до решения суда, — предложил Александр Речицкий.
Сегодня при помощи уголовных дел предпринимателей побуждают как оплачивать недоимки по налогам, так и расставаться со своими компаниями. Может ли бизнес этому сопротивляться — адвокат Павел Репринцев.
В Красноярском крае растет размер средней взятки
В краевой прокуратуре и ГУ МВД по краю представили данные по коррупции в регионе и назвали средний размер взятки в 2023.
Красноярский край оказался лидером по росту преступности в Сибири
В большинстве регионов округа количество зарегистрированных преступлений за год снизилось, но в трех, включая край, выросло.