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Количество преступлений в IT-cфере в Красноярском крае выросло на 40%

Количество преступлений в IT-cфере в Красноярском крае выросло на 40%
Иллюстрация: Racool_studio / ru.freepik.com

В полиции фиксируют рост преступлений в сфере IT и связанных с хищением денег с банковских счетов. Об этом на сессии Заксобрания рассказал Александр Речицкий, начальник ГУ МВД по Красноярскому краю.

#НОВОСТИ
Количество преступлений выросло на 40%, их доля в общей массе увеличилась с 24,7% до 31,3%. По словам Александра Рецичкого, расследовать такие уголовные дела непросто. Но есть успешная практика привлекать к ответственности «курьеров» и «дропперов», то есть тех, кто предоставляют мошенникам свои банковские карты и счета для ведения преступной деятельности.
 
По мнению Александра Речицкого, раскрывать такие преступления можно быстрее, если решить ряд проблем. Так, начальник полиции сообщил, что сотовые операторы, кредитные учреждения и администраторы соцсетей долго отвечают на запросы правоохранительных органов. Поэтому предлагается внести изменения в федеральный закон «О банках и банковской деятельности» и дать доступ сотрудникам ОВД к информационному ресурсу Федеральной службы по финансовому мониторингу.
 
Также он предложил объединить программные комплексы банков и сотовых операторов, чтобы предотвращать транзакции мошенников, и предоставлять полиции возможность получения в режиме реального времени сведений, в том числе относящихся к банковской тайне. Сегодня мошенники чаще всего выводят средства через банковские карты, оформленные на других людей. 
Необходимо внести изменения в действующее законодательство, установив порядок ограничения использования банковских счетов «дропперами», чтобы прервать цепочку вывода и обналичивания похищенных денег, при этом предоставив возможность правоохранительным органам приостанавливать денежные операции на счете этого лица до решения суда, — предложил Александр Речицкий.
Еще одна предложенная мера — введение лимита на внесение денежных средств через банкомат с помощью карт и приложений.
 
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В краевой прокуратуре и ГУ МВД по краю представили данные по коррупции в регионе и назвали средний размер взятки в 2023.

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В большинстве регионов округа количество зарегистрированных преступлений за год снизилось, но в трех, включая край, выросло.

 
Автор: Петр Савельев
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