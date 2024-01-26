Красноярский край оказался лидером по росту преступности в Сибири

В большинстве регионов округа количество зарегистрированных преступлений за год снизилось, но в трех, включая край, выросло.

За 2023 в Красноярском крае было зарегистрировано 176 преступлений на каждые 10 тыс. живущих в регионе, это на 9,9% больше, чем в 2022. Такие данные публикует агентство «РИА Рейтинг», на основе статистики МВД.

По количеству преступлений край оказался на пятом месте по Сибири. Больше всего в округе их зарегистрировано в Алтайском крае — 209,2 преступления на 10 тыс. жителей. Наименее же напряженной является ситуация в Омской области — 132,4 преступления на 10 тыс. человек.

По приросту же числа зарегистрированных преступлений Красноярский край в СФО занял первое место. Следом идут Омская (+5,1%) и Томская (+4,4%) области. А вот лучше всего по Сибири с официальной динамикой преступности обстоят дела в Туве, где она сократилась на 15,8%. Причем это самое большое снижение и в целом по РФ.

Также стоит отметить, что в Красноярском крае за 2023 на 16,8% увеличилось количество зарегистрированных преступлений из разряда тяжких и особо тяжких. Итоговое их число составило 49,6 на 10 тыс. населения. По динамике край разделил второе и третье место с Омской областью, а на первом оказалась Томская (22%). По числу же подобных правонарушений лидирует Республика Алтай (52,2 преступления на 10 тыс. жителей; +8,4% к 2022).

В целом по России за 2023 было зарегистрировано 133 (-1%) преступления на каждые 10 тыс. населения, из которых 40,2 (+9,7%) преступления — тяжкие и особо тяжкие.

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