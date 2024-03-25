Как в Красноярском крае получить несколько миллионов рублей на развитие агротуризма?
В этом году на поддержку малого сельхозпроизводства в регионе выделено 1,4 млрд руб. Каким образом гранты и субсидии смогут получить фермеры и сельские потребкооперативы?
С этого года семейные фермы смогут претендовать на субсидии для развития. Заявителям возместят 60% затрат на оборудование, технику, спецтраспорт, птицу и животных. При этом сумма не может превышать но не более 20 млн руб. Для районов Крайнего Севера также можно возместить затраты на снегоходы. Новое для региона направление – грант «Агротуризм». Проекты в этом направлении будет отбирать Минсельхоз России, а поддержка государства составит от 3 до 10 млн руб.
В этом году структура краевой госпрограммы развития сельского хозяйства изменилась, однако это не повлияло на количество направлений господдержки и объем финансирования малых сельхозпроизводителей – они по-прежнему значительны. Большинство мер, которые уже зарекомендовали себя, продолжат действовать, по некоторым направлениям изменятся механизмы предоставления госпомощи, как в случае с программой «Семейная ферма», кроме того, появятся несколько новых мероприятий», – отметила Марина Замятина, начальник отдела развития малых форм хозяйствования и имущественных отношений Минсельхоза края.
Заявки на субсидии и гранты будут приниматься только в электронном виде на платформе «Субсидия АПК 24».
Консультации по мерам господдержки малых сельхозпроизводителей и подготовке документов на конкурсы грантов предоставляют в центре «Мой бизнес». Телефон 8-800-234-0 124, электронная почта vopros@mb.ru.
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