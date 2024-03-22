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До 500 тыс. на реализацию городских проектов могут получить жители Красноярска

До 500 тыс. на реализацию городских проектов могут получить жители Красноярска
Иллюстрация: vk.com/vectormc

Средства можно получить в рамках конкурса поддержки локальных экспериментальных площадок. Прием заявок открыт до 4 апреля. Принять участие могут социально ориентированные НКО.

#НОВОСТИ

Жители города могут получить до 500 тыс. рублей на создание и развитие общественных площадок в Красноярске. О конкурсе на такой грант объявил центр продвижения молодежных проектов «Вектор». Подать соответствующую заявку можно до 4 апреля.

На сайте администрации города уточняется, что представить проект на конкурс могут «социально ориентированные некоммерческие организации». Цель конкурса — создать в Красноярске досугово-развлекательное пространство, которое жители смогут использовать для самореализации, демонстрации творческих способностей, занятий спортом и проведения мероприятий.

Получатели грантов должны будут реализовать проекты до ноября 20204. Подробности об условиях конкурса можно найти на сайте администрации города.

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Автор: Петр Савельев
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