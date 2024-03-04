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Садоводам Красноярского края раздадут более 130 млн рублей на развитие

Садоводам Красноярского края раздадут более 130 млн рублей на развитие
Иллюстрация: Яндекс.Карты

Деньги будут выделяться по четырем направлениям в виде грантов и субсидий.

#НОВОСТИ

В 2024 из бюджета Красноярского края выделят 131 млн рублей на поддержку садоводов, рассказали в региональном Минсельхозе.

Эти средства будут распределяться по четырем направлениям:

  • гранты до 200 тыс. рублей — на материалы и изделия для ремонта объектов инфраструктуры;
  • гранты до 3 млн рублей — на строительство и реконструкции объектов инфраструктуры;
  • субсидии муниципалитетам — для решения инфраструктурных задач садоводческих товариществ на уровне района или населенного пункта
  • грант на 5 млн рублей союзам садоводов — деньги выделяются на обучение руководителей СНТ, питомников и т.п.

Означенная выше сумма между этим статьями будет распределена так: на гранты до 200 тыс. пойдет 10 млн рублей, до 3 млн — 66 млн рублей, а на субсидии муниципалитетам — 50 млн рублей.

Программа поддержки садоводов в Красноярском крае действует с 2017. За это время на развитие этой сферы жизни в регионе направлено 423 млн рублей.

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Автор: Петр Савельев
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