В Красноярске откроют бесплатную «Школу фермера»

Выпускники смогут рассчитывать не только на документы гособразца, но и на преференции при получении гранта «Наш фермер».

В Красноярском крае начнет работу проект «Школа фермера», рассказали в региональном Минсельхозе.

Суть его в том, что желающие начать свое дело на селе и уже действующие фермеры смогут бесплатно обучиться по программам «Организация фермерского хозяйства» и «Молочное скотоводство». В рамках учебного процесса они получат знания о маркетинге, выстраивании каналов сбыта, продвижении региональных брендов, цифровых решениях для сельского хозяйства и прочее. На практические занятия обучающихся будут вывозить в ведущие хозяйства края.

Программа рассчитана на 2,5 месяца. Ее финалом станет защита бизнес-планов. Выпускники получат государственные свидетельства о прохождении профессиональной переподготовки.

Сейчас решается вопрос о предоставлении прошедшим обучение в „Школе фермеров“ дополнительных баллов, в случае, если они заявятся на краевой грант „Наш фермер“. По нему малые сельхозпроизводители могут получить до 8 млн рублей на создание и развитие фермерских хозяйств», — рассказали в Минсельхозе края.

Подать заявку в «Школу фермера» можно до 18 апреля.

Для справки: «Школа фермера» — это совместный проект Министерства сельского хозяйства РФ и Россельхозбанка. Запущен он в 2020. В тот год он прошел в четырех регионах. В 2021 их было уже 66. В Красноярском крае «Школа фермера» будет проходить впервые. Преподавать будут на базе Красноярского аграрного университета.

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