Мошенники взломали аккаунт красноярского магазина одежды Crystal
О взломе аккаунта в соцсетях рассказала Татьяна Энгель, владелица магазина.
Она сообщила, что аккаунт в Инстаграм* (*соцсеть принадлежит компании Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ) взломали еще 22 марта. С тех пор восстановить к нему доступ не получается.
Аккаунт все еще находится в руках мошенников. Для тех, кто еще не понял проблемы, их цель была попасть в него, и обманным путем предлагать купить товары от моего имени, присылая свои счета. Покупатели сейчас переводят деньги на счета злоумышленников. Мошенники сделали скидку 10%, предлагают бесплатную доставку по России. Каждый день выставляют сторис, берут мои фото и видео из архива. Ситуация критичная, мы стараемся максимально быстро вернуть доступ к аккаунту. Для тех, кто знает людей, которые подписаны на мой аккаунт, напишите им, что он взломан, чтобы там никто ничего не покупал, — сообщила сегодня Татьяна Энгель.
Сейчас на аккаунт подписаны 559 тыс. человек. Сам оффлайн-магазин находится на ул. Алексеева. Это мультибрендовый бутик.
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