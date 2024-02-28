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Сергей Пономаренко пожаловался на пишущий от его имени фэйковый аккаунт

Сергей Пономаренко пожаловался на пишущий от его имени фэйковый аккаунт
Иллюстрация: t.me/Ponomarenko75

Подобные истории с власть имущими Красноярского края уже происходили. По одному факту возбуждено уголовное дело.

#НОВОСТИ

Первый заместитель губернатора Красноярского края Сергей Пономаренко сообщил, что под его именем в сети появился фейковый аккаунт.

Как это довольно часто случается последнее время, кто-то завел фейковый аккаунт и от моего имени пишет сообщения», — написал Пономаренко в своем телеграм-канале.

Что это за аккаунт, как поименован и какого рода «пишет сообщения», он не сказал. Однако у себя в VK.com, первый вице-губернатор края уточнил, что речь идет об аккаунте в Телеграме. Тут стоит добавить, что по запросу «Сергей Пономаренко» мессенджер выдает девять публичных аккаунтов (без учета канала самого чиновника).

Также не ясно обращался ли Пономаренко с этим фактом в полицию — он об этом не сообщает, с силовиками же пока связаться не удалось.

Меж тем, известно, что подобные действия злоумышленников в отношении спикера ЗС Алексея Додатко (мошенники представлялись его именем и пытались вымогать у красноярцев деньги), привели к возбуждению уголовного дела.

Фигурантом еще одной такой же истории (мошенники писали людям от его имени) ранее стал мэр Дивногорска Сергей Егоров.

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Автор: Петр Савельев
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