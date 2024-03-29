Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 28.03
92,59
100,27
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Как будут выглядеть весной заведения Красноярска. Разбираемся в трендах

Как будут выглядеть весной заведения Красноярска. Разбираемся в трендах
Иллюстрация: Фото предоставлено Bellini gastronomic ecosystem

Тонкие ветви с молодой листвой, сдержанная мимоза и яркие цветы, — все больше кафе, ресторанов и других заведений меняют дизайн. Еще лежит снег, но красноярский бизнес уже готовится к весне.

#НОВОСТИ

Некоторые из магазинов, впрочем, до сих пор не расстались с новогодней атрибутикой. На входе — еловые ветки, колокольчики и прочие приметы зимнего дизайна. Но есть те, кто готовится к смене сезонов заранее, учитывая в том числе и меняющиеся тренды. Локации, в которые постоянно вкладываются таким образом, стабильно популярны у горожан. Какой эффект от этого получает бизнес, выяснил DK.RU.

Дизайн в заведениях Bellini gastronomic ecosystem формирует известный представитель сферы Валентина Дружинина, весенние локации  — не исключение. Именно она, используя свой международный опыт и насмотренность, создает локации с вау-эффектом. Придумывает концепции, подбирает текстуры, детали. А вот для реализации задуманных проектов зачастую привлекают красноярских подрядчиков. Сложно оценить средние затраты, так как каждый дизайн индивидуален и зависит от многих деталей: где-то используются лишь цветочные украшения, а где-то редкая и уникальная мебель, пояснили в  Bellini gastronomic ecosystem.

Как будут выглядеть весной заведения Красноярска. Разбираемся в трендах 1
Фото предоставлено Bellini gastronomic ecosystem

Тренды в дизайне подобных локаций действительно меняются. Например, сейчас уделяется много внимания акценту на текстурах. Сочетание контрастных текстур добавляет глубины, тактильности и ощущения индивидуальности. Также в этом сезоне будет больше насыщенных, ярких тонов, которые заряжают энергией.

Мы получаем много положительной обратной связи от горожан, и от представителей власти. Большое количество фотографий в соцсетях с отметками наших заведений и восторг в глазах гостей говорят о том, что мы делаем Красноярск и повседневную жизнь красочней», — рассказали в пресс-службе Bellini gastronomic ecosystem.

О положительной обратной связи от горожан говорят и создатели еще одной популярной локации рядом с Аптекой №1 — компания «Губернские аптеки».

Как будут выглядеть весной заведения Красноярска. Разбираемся в трендах 2
Фото: ДК

История места началась в 2021 году, когда площадка была украшена для участия в проекте пешеходной улицы «В центре Мира».Так рядом со старейшей аптекой Красноярска появились буквы «ЛЕТО». Вместе со сменой сезонов чередовались и надписи, а популярность локации росла.

Безусловно, приятно видеть фото с нашей локации у красноярцев и представителей других бизнесов. Мы даже вошли в список мест для свадебных фотосессий у топовых фотографов города. Но самое приятное, что наши клиенты ждут смены дизайна и даже спрашивают, каких новинок ждать», — рассказали в пресс-службе АО «Губернские аптеки».

Оформлением локации рядом с аптекой №1 занимается постоянный партнер цветочный магазин «Крона», идеи и дизайн — совместно с «Губернскими аптеками». Локация в зависимости от времени года несет свое настроение. И если для зимы и весны композиции могут быть разными, то для лета и осени это всегда живые цветы.

Читайте также: 

 

Автор: Петр Савельев
Самое читаемое
  • На трассах Красноярского края вводят ограничения для грузового транспортаНа трассах Красноярского края вводят ограничения для грузового транспорта
  • В Красноярский край вернутся морозыВ Красноярский край вернутся морозы
  • «РусГидро» потратит более 700 млн рублей на мебель для офиса в Красноярске«РусГидро» потратит более 700 млн рублей на мебель для офиса в Красноярске
  • Для подростков поиск себя — норма. Что думают эксперты об избиении из-за цвета волосДля подростков поиск себя — норма. Что думают эксперты об избиении из-за цвета волос
  • В Красноярском крае за десятки лет утих ветерВ Красноярском крае за десятки лет утих ветер
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.