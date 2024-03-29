Как будут выглядеть весной заведения Красноярска. Разбираемся в трендах

Тонкие ветви с молодой листвой, сдержанная мимоза и яркие цветы, — все больше кафе, ресторанов и других заведений меняют дизайн. Еще лежит снег, но красноярский бизнес уже готовится к весне.

Некоторые из магазинов, впрочем, до сих пор не расстались с новогодней атрибутикой. На входе — еловые ветки, колокольчики и прочие приметы зимнего дизайна. Но есть те, кто готовится к смене сезонов заранее, учитывая в том числе и меняющиеся тренды. Локации, в которые постоянно вкладываются таким образом, стабильно популярны у горожан. Какой эффект от этого получает бизнес, выяснил DK.RU.

Дизайн в заведениях Bellini gastronomic ecosystem формирует известный представитель сферы Валентина Дружинина, весенние локации — не исключение. Именно она, используя свой международный опыт и насмотренность, создает локации с вау-эффектом. Придумывает концепции, подбирает текстуры, детали. А вот для реализации задуманных проектов зачастую привлекают красноярских подрядчиков. Сложно оценить средние затраты, так как каждый дизайн индивидуален и зависит от многих деталей: где-то используются лишь цветочные украшения, а где-то редкая и уникальная мебель, пояснили в Bellini gastronomic ecosystem.



Фото предоставлено Bellini gastronomic ecosystem

Тренды в дизайне подобных локаций действительно меняются. Например, сейчас уделяется много внимания акценту на текстурах. Сочетание контрастных текстур добавляет глубины, тактильности и ощущения индивидуальности. Также в этом сезоне будет больше насыщенных, ярких тонов, которые заряжают энергией.

Мы получаем много положительной обратной связи от горожан, и от представителей власти. Большое количество фотографий в соцсетях с отметками наших заведений и восторг в глазах гостей говорят о том, что мы делаем Красноярск и повседневную жизнь красочней», — рассказали в пресс-службе Bellini gastronomic ecosystem.

О положительной обратной связи от горожан говорят и создатели еще одной популярной локации рядом с Аптекой №1 — компания «Губернские аптеки».



Фото: ДК

История места началась в 2021 году, когда площадка была украшена для участия в проекте пешеходной улицы «В центре Мира».Так рядом со старейшей аптекой Красноярска появились буквы «ЛЕТО». Вместе со сменой сезонов чередовались и надписи, а популярность локации росла.

Безусловно, приятно видеть фото с нашей локации у красноярцев и представителей других бизнесов. Мы даже вошли в список мест для свадебных фотосессий у топовых фотографов города. Но самое приятное, что наши клиенты ждут смены дизайна и даже спрашивают, каких новинок ждать», — рассказали в пресс-службе АО «Губернские аптеки».

Оформлением локации рядом с аптекой №1 занимается постоянный партнер цветочный магазин «Крона», идеи и дизайн — совместно с «Губернскими аптеками». Локация в зависимости от времени года несет свое настроение. И если для зимы и весны композиции могут быть разными, то для лета и осени это всегда живые цветы.

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