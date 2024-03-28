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Названы самые дефицитные профессии на Крайнем Севере

Названы самые дефицитные профессии на Крайнем Севере
Иллюстрация: senivpetro / ru.freepik.com

Портал SuperJob изучил рынок труда Крайнего Севера в марте 2024 и составил топ самых востребованных рабочих специальностей.

#НОВОСТИ
В добывающих компаниях сейчас острая необходимость в водителях и машинистах спецтехники, горнорабочих и горных мастерах, дробильщиках, взрывниках, электрослесарях.
 
В арктическом флоте топ-5 самых востребованных профессий составляют: 
 
  • Матросы и боцманы
  • Судовые механики
  • Энергетики
  • Кухонные работники
  • Рабочие линий рыбообработки
Что касается строительства, то, по данным SuperJob, наибольшая потребность зафиксирована в водителях и машинистах спецтехники, монтажниках, сварщиках, электромонтажниках и слесарях по ремонту и обслуживанию оборудования.
 
В транспортно-логистической отрасли топ дефицитных профессий выглядит так:
  • Водители и машинисты спецтехники
  • Автомеханики/автослесари
  • Комплектовщики
  • Диспетчеры по транспорту
  • Кладовщики
Также в SuperJob назвали самые высокооплачиваемые вакансии. В Красноярском крае в топ попало предложение работы начальником флота в Мотыгинском районе (151 тыс. рублей), взрывником на подземных работах в Норильске (от 200 тыс. в месяц), электрогазосварщиком на Таймыре (от 195 тыс. рублей) и водителем автомобиля категории СЕ на Таймыре (от 330 тыс. рублей / вахта 45 дней).
 
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Автор: Петр Савельев
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