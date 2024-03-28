Названы самые дефицитные профессии на Крайнем Севере
Портал SuperJob изучил рынок труда Крайнего Севера в марте 2024 и составил топ самых востребованных рабочих специальностей.
- Матросы и боцманы
- Судовые механики
- Энергетики
- Кухонные работники
- Рабочие линий рыбообработки
- Водители и машинисты спецтехники
- Автомеханики/автослесари
- Комплектовщики
- Диспетчеры по транспорту
- Кладовщики
«Может быть, наши финансовые руководители просто не хотят давать деньги в реальный сектор экономики? И придумывают объяснения, звучащие для любого специалиста как нонсенс, а проще говоря — как бред».
Наталья Сагитова и Зульфия Галеева о трендах в кадровой политике в 2024
В феврале «Деловой квартал» провел дискуссионный клуб «Люди — новая нефть». Собственники бизнеса и руководители HR-направлений поделились своими кейсами и зафиксировали кадровые тенденции.
Бизнес-дайджест «ДК»: сделки недели, тренды в кадрах, Бизнес-девичник, первая бизнес-стори
«Деловой квартал» резюмирует минувшую неделю. Самые важные, громкие и резонансные новости Красноярска и региона — в пятничном дайджесте.