Названы самые дефицитные профессии на Крайнем Севере

Портал SuperJob изучил рынок труда Крайнего Севера в марте 2024 и составил топ самых востребованных рабочих специальностей.

В добывающих компаниях сейчас острая необходимость в водителях и машинистах спецтехники, горнорабочих и горных мастерах, дробильщиках, взрывниках, электрослесарях.

В арктическом флоте топ-5 самых востребованных профессий составляют:

Матросы и боцманы

Судовые механики

Энергетики

Кухонные работники

Рабочие линий рыбообработки

Что касается строительства, то, по данным SuperJob, наибольшая потребность зафиксирована в водителях и машинистах спецтехники, монтажниках, сварщиках, электромонтажниках и слесарях по ремонту и обслуживанию оборудования.

В транспортно-логистической отрасли топ дефицитных профессий выглядит так:

Водители и машинисты спецтехники

Автомеханики/автослесари

Комплектовщики

Диспетчеры по транспорту

Кладовщики

Также в SuperJob назвали самые высокооплачиваемые вакансии. В Красноярском крае в топ попало предложение работы начальником флота в Мотыгинском районе (151 тыс. рублей), взрывником на подземных работах в Норильске (от 200 тыс. в месяц), электрогазосварщиком на Таймыре (от 195 тыс. рублей) и водителем автомобиля категории СЕ на Таймыре (от 330 тыс. рублей / вахта 45 дней).

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