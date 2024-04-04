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Как вести внешне-экономическую деятельность в 2024

Как вести внешне-экономическую деятельность в 2024
Иллюстрация: «Альфа-Банк»

О том, как изменились правила обращения валют, таможенного регулирования и чем здесь могут помочь банки, предпринимателям рассказали на конференции, которую в Красноярске провел «Альфа-Банк».

#НОВОСТИ

Восточный разворот российской экономики коснулся всех регионов России. И Красноярский край не стал исключением. Чтобы помочь предпринимателям разобраться в актуальных вопросах сегодняшней внешнеэкономической повестки, «Альфа-Банк» организовал серию конференций, которые прошли в регионах его присутствия.

Первым слово взял Радислав Репин, советник практики специальных проектов Versus.Legal. Он рассказал собравшимся о том, как сегодня выглядит актуальный ВЭД-ландшафт и какие правила игры на нем действуют.

Об особенностях международных расчетов и изменениях в валютном законодательстве участникам рассказала Юлия Витченко, бизнес-партнер по ВЭД и продуктам IB «Альфа-Банка». Также из ее выступления можно было узнать, чем в этих вопросах может помочь именно «Альфа-Банк».

— По Сибири мы стабильно удерживаем лидерские позиции по обслуживанию внешнеторгового оборота. Это позволило нам накопить серьезный объем клиентского опыта решения тех или иных задач, связанных с ВЭД, которым мы с готовностью делимся, — сказала Витченко.

Финансовым вопросам было посвящено и выступление Вадима Сальникова, руководителя клиентской команды «Альфа-Банка». В частности, он рассказал о кредитовании в юанях — какие возможности это дает и какова специфика этого процесса.

Однако купить и рассчитаться с поставщиком — это для ведущих ВЭД полдела. Товар нужно еще доставить. О том, какова специфика международной и внутренней логистики в РФ и что нужно учитывать при построении цепочек, красноярским предпринимателям рассказала Юлия Панина, операционный директор логистической компании КВТ.

О том, какие особенности сегодня существуют в общении с таможней, говорил Владислав Варшавский, действующий судебный юрист по таможенным спорам и управляющий партнер Санкт-Петербургской юридической фирмы «Варшавский и партнеры». В частности, он отметил, что таможенные риски сегодня значительно усилились, и предпринимателям нужно быть крайне внимательными, чтобы не попасть под санкции ведомства, которые могут обернуться очень серьезными последствиями.

В Красноярске конференция «Альфа-Банка» проходила в формате бизнес-завтрака. Это позволило собравшимся не только услышать о происходящем от федеральных и региональных экспертов, но и пообщаться с ними лично, задав наиболее волнующие вопросы, касающиеся в том числе и реальных задач их предприятий.

— «Альфа-Банк» всегда стремился помогать своим клиентам. Мы изучили многие практики ведения внешнеэкономической деятельности и отобрали лучшие из них, чтобы представить предпринимателям. Причем для каждой территории были выбраны свои — наиболее актуальные для нее, — сказал по итогу конференции Юрий Гришаев, региональный управляющий «Альфа-Банка» по Красноярскому краю и Хакасии.

Красноярск
Мира, 10
alfabank.ru

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Автор: Петр Савельев
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