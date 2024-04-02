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В Красноярске грузовик упал с Копыловского моста

В Красноярске грузовик упал с Копыловского моста
Иллюстрация: https://t.me/mvd_24

Сегодня утром водитель грузовика не справился с управлением, допустил падение с моста. Подробности происшествия выясняются, сообщает Telegram-канал «МВД 24».

#НОВОСТИ

С Копыловского моста упал грузовой автомобиль «Фусо». Водитель получил травмы, его доставили в больницу.

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД.

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Автор: Петр Савельев
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