В Красноярске грузовик упал с Копыловского моста
Сегодня утром водитель грузовика не справился с управлением, допустил падение с моста. Подробности происшествия выясняются, сообщает Telegram-канал «МВД 24».
С Копыловского моста упал грузовой автомобиль «Фусо». Водитель получил травмы, его доставили в больницу.
На месте аварии работают сотрудники ГИБДД.
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