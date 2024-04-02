Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 30.03
92,36
99,52
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

В Красноярском крае столкнулись грузовой и пассажирский поезд

В Красноярском крае столкнулись грузовой и пассажирский поезд
Иллюстрация: t.me/kraszd

Происшествие произошло этой ночью. Как говорят в КрасЖД, опрокидывания вагонов не случилось. Жертв среди пассажиров нет.

#НОВОСТИ

На перегоне Жайма — Мана Красноярской железной дороги сошли с рельсов три вагона с углем. Это случилось в 00:40 местного времени.

В Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ предварительно считают, что причиной стало срабатывание автотормозов. 

Следующий во встречном направлении пассажирский поезд Красноярск — Абакан, не успел остановиться и совершил столкновение с опрокинувшимся вагоном», — добавляют в ведомстве.

Как рассказали DK.RU в пресс-службе КрасЖД, вагоны с углем действительно сошли с рельсов, но полного опрокидывания не произошло — они лишь накренились и попали в периметр параллельного пути.

О столкновении в компании не говорят. Однако отмечают, что машинист пассажирского поезда предпринял все необходимые меры, чтобы не допустить его схода с рельсов.

Ликвидаций последствий случившегося сейчас занимаются восстановительные поезда со станций Кошурниково и Саянская. Мы ожидаем восстановления движения в ближайшее время», — сказали в КрасЖД.

Окончательным установлением причин происшествия и оценкой ущерба сейчас занимается следствие — возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).

Обновлено в 10:42: Как сообщили в пресс-службе КрасЖД, движение по одному из путей на участке, где произошла авария, восстановлено.

Задержанные пассажирские поезда № 123 Красноярск — Абакан и № 124 Абакан — Красноярск отправлены по своим маршрутам следования. Отклонение от действующего расписания составляет около 9 часов», — уточнили в компании.

Читайте также:

На трассах Красноярского края вводят ограничения для грузового транспорта

Ограничения на дорогах, кроме трассы Верхняя Бирюса – Ибрюль, будут действовать 22 апреля...21 мая.

Автор: Петр Савельев
Самое читаемое
  • В Красноярске открылся магазин премиальной одежды Alexander BogdanovВ Красноярске открылся магазин премиальной одежды Alexander Bogdanov
  • Апрель в Красноярске будет на 2 градуса выше нормыАпрель в Красноярске будет на 2 градуса выше нормы
  • В ТРЦ «Планета» массово эвакуировали сотни людейВ ТРЦ «Планета» массово эвакуировали сотни людей
  • LaFamille Group выкупила красноярский ресторан на воде Mon PlaisirLaFamille Group выкупила красноярский ресторан на воде Mon Plaisir
  • Осужденный за хищения на красноярском метро Митволь просит освободить его от колонииОсужденный за хищения на красноярском метро Митволь просит освободить его от колонии
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.