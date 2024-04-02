В Красноярском крае столкнулись грузовой и пассажирский поезд

Происшествие произошло этой ночью. Как говорят в КрасЖД, опрокидывания вагонов не случилось. Жертв среди пассажиров нет.

На перегоне Жайма — Мана Красноярской железной дороги сошли с рельсов три вагона с углем. Это случилось в 00:40 местного времени.

В Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ предварительно считают, что причиной стало срабатывание автотормозов.

Следующий во встречном направлении пассажирский поезд Красноярск — Абакан, не успел остановиться и совершил столкновение с опрокинувшимся вагоном», — добавляют в ведомстве.

Как рассказали DK.RU в пресс-службе КрасЖД, вагоны с углем действительно сошли с рельсов, но полного опрокидывания не произошло — они лишь накренились и попали в периметр параллельного пути.

О столкновении в компании не говорят. Однако отмечают, что машинист пассажирского поезда предпринял все необходимые меры, чтобы не допустить его схода с рельсов.

Ликвидаций последствий случившегося сейчас занимаются восстановительные поезда со станций Кошурниково и Саянская. Мы ожидаем восстановления движения в ближайшее время», — сказали в КрасЖД.

Окончательным установлением причин происшествия и оценкой ущерба сейчас занимается следствие — возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).

Обновлено в 10:42: Как сообщили в пресс-службе КрасЖД, движение по одному из путей на участке, где произошла авария, восстановлено.

Задержанные пассажирские поезда № 123 Красноярск — Абакан и № 124 Абакан — Красноярск отправлены по своим маршрутам следования. Отклонение от действующего расписания составляет около 9 часов», — уточнили в компании.

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