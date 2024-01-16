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Красноярская железная дорога перевезла почти 8 млн пассажиров

Красноярская железная дорога перевезла почти 8 млн пассажиров
Иллюстрация: kras.rzd.ru

За год прирост составил более 4%.

#НОВОСТИ

Со станций Красноярской железной дороги в 2023 отправилось в поездки 7,837 млн пассажиров, что на 4,1% больше, чем годом ранее, сообщили в пресс-службе магистрали.

Основная масса пассажиров воспользовалась пригородными поездами. Таких было 6,1 млн, что на 3,3% превышает результат 2022.

Поезда же дальнего следования для путешествий выбрало 1,7 млн человек. Это на 7,2% больше, чем в 2022.

В целом пассажиропоток КрасЖД в прошлом году вырос на 4,6% год к году, составив по итогу 2,1 млн пасс-км.

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Основная доля исходящего грузопотока пришлась на уголь. Объемы остальных грузов значительно уступают ему.

Пассажиропоток аэропорта Красноярск по итогам 2023 стал рекордным

Рейсы из Красноярска выполнялись по 72 направлениям, количество самолетовылетов в сравнении с прошлым годом увеличилось на 3%

Тур из Дудинки в Красноярск стал самым дорогим в стране

Ассоциация туроператоров России рассказала о самых дорогих турах 2023. В список попал и тур по Красноярскому краю.

 

Автор: Петр Савельев
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