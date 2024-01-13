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Тур из Дудинки в Красноярск стал самым дорогим в стране

Тур из Дудинки в Красноярск стал самым дорогим в стране
Иллюстрация: freepik / freepik

Ассоциация туроператоров России рассказала о самых дорогих турах 2023. В список попал и тур по Красноярскому краю.

#НОВОСТИ
Так, экспедиционный речной круиз по Сибири от туроператора «ВодоходЪ», который запланирован на 2024, занял первое место. Отдых обойдется туристам в 6,47 млн рублей. На 1 человека стоимость поездки превысит 680 тыс. руб.  
 
В круиз по маршруту Дудинка – Красноярск на теплоходе класса люкс «Максим Горький» в августе отправится 11 туристов. Тур рассчитан на 12 дней. При этом авиабилеты до места посадки на теплоход и от места высадки не входят в стоимость тура, туристы должны будут купить их самостоятельно.
 
В тройку самых дорогих также попал 11-дневный тур в Сочи (2,7 млн рублей) летом 2023 и отдых на Алтае за ту же сумму на 10 ночей для семьи из 5 человек в декабре 2023.
 
Среди туров заграницу дороже всего в минувшем году отдыхала семья из 6 человек. За 67 дней отдыха в Турции они отдали 24,5 млн рублей. Отдых на Мальдивах семье из 5 человек обошелся в 22,3 млн рублей. Отдыхали они 15 ночей в мальдивском отеле уровня 5*. Такую же сумму заплатили 4 туриста за отдых в Швейцарии в декабре 2023 года. Они проводили 8 ночей на швейцарском горнолыжном курорте Кран Монтана.
 
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Автор: Петр Савельев
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