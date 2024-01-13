Тур из Дудинки в Красноярск стал самым дорогим в стране
Ассоциация туроператоров России рассказала о самых дорогих турах 2023. В список попал и тур по Красноярскому краю.
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Большие надежды в большом городе: главные события Красноярска в 2023
2023 стал годом мощных запусков, эффектных проектов и громких событий. Самые масштабные и яркие точки уходящего года — в специальном бизнес-дайджесте «Делового квартала».
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Миллионер — это тот, кто изменил судьбы миллиона людей
Сергей Ким, руководитель международной группы компаний TIKSAN GROUP, ставший «Человеком года `2023» по версии журнала «Деловой квартал», презентовал новый амбициозный проект.
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Цифровой аудиогид МТС поможет «увидеть» древний вулкан в экопарке «Гремячая грива»
Путеводитель расскажет местным жителям и гостям краевой столицы об уникальной истории и флоре этого места — о вулкане, который был на месте Николаевской сопки, об обитателях древнего моря.
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Роза Даурская: Моя миссия сделать Тунгуску территориальным брендом
В 2023 в рекордные сроки в верховье реки Бахта был построен современный рыболовный лагерь «Майгур», который стали называть «таежным Хилтоном».