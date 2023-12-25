Миллионер — это тот, кто изменил судьбы миллиона людей

Сергей Ким, руководитель международной группы компаний TIKSAN GROUP, ставший «Человеком года `2023» по версии журнала «Деловой квартал», презентовал новый амбициозный проект.

Какую ценность он несет для красноярских предпринимателей, почему в него приглашают не всех? И что на выходе получат те, кто пройдет весь путь в этом проекте? Об этом наш разговор с Сергеем Кимом.

— 12 декабря на закрытой встрече с красноярскими предпринимателями мы дали старт нашему новому проекту: бизнес‑акселератору, цель которого — помочь компаниям‑резидентам пробить «потолок» собственных возможностей, выйти на международный рынок и вырасти до уровня А+. Поэтому он получил название «А+сlub».

Такую цель, наверное, можно достичь в одиночку. Но у меня на это ушло долгих 15 лет, при том, что все это время я учился и продолжаю учиться у наставников с мировым именем, тратя на развитие серьезные деньги. Могу назвать себя успешным предпринимателем только спустя 15 лет.

У многих компаний самостоятельный путь к успеху займет еще больше времени. А время сейчас настолько сконцентрировано, что у нынешних предпринимателей нет этих 15 лет. Фраза из «Алисы в Зазеркалье» как никогда актуальна: «Приходится бежать со всех ног, чтобы только остаться на том же месте. Если же хочешь попасть в другое место, тогда нужно бежать по меньшей мере вдвое быстрее!»

«А+сlub» сжимает 15 лет, с которыми я сравниваю предпринимательский путь в одиночку, в 5 раз! Резиденты бизнес‑акселератора достигнут своей цели уже через 3 года.

За счет чего будет сделан такой гигантский прорыв?

— Во‑первых, за счет четко выстроенной траектории развития. Мы максимально погружаемся в каждый бизнес. Относимся к участникам как к партнерам, и, соответственно, нам выгодно, чтобы наш партнер развивался. В первый год мы будем работать над целями и стратегиями, в числе которых управление бизнесом, формирование фундамента, личная эффективность, сильное окружение. Во второй год — формирование команды лидеров, с которой, имея багаж первого года, компания будет реализовывать лидерскую стратегию. И на третий год она начнет международную экспансию и запуск международных проектов. Подчеркиваю: это не образовательный проект. Это именно трек, который для компании становится трамплином для выхода на показатели, к которым она хочет прийти.

Во‑вторых, люди попадают в атмосферу, в которой невозможно не вырасти. Мое глубокое убеждение, что успех в предпринимательстве во многом зависит не только от собственных способностей и навыков, но и от правильного окружения. Лучшие результаты получают люди, которые обретают группу успешных единомышленников, потому что ни один участник этого сообщества не стоит на месте, а развивается и совершенствуется. В «А+сlub» соберутся лидеры, а значит, они будут усиливать друг друга. Это стратегия под девизом «Объединяйся!», резиденты будут не конкурировать, а взаимодействовать.

Чем бизнес‑акселератор TIKSAN GROUP отличается от других, ведь подобных клубов в стране сейчас немало? И как вообще выбрать правильную бизнес‑тусовку?

— В том и отличие, что мы не бизнес‑тусовка, хотя я ничего не имею против таких форматов: это качественный нетворкинг, который полезен. Но человек обрастает нужными связями, и ему клуб уже не нужен. «А+сlub», повторюсь, это сообщество единомышленников, настроенных на обогащение друг друга знаниями, идеями, опытом, приобретающих инструменты и стратегии построения стабильного, прибыльного бизнеса. Причем резидентом становится не только основатель, но и весь бизнес и даже семья. На мероприятия клуба можно будет приезжать с командой, с родственниками.

Как выбрать правильный бизнес‑клуб? Идти к людям, у которых есть превосходящая твою проявленность в каком‑то деле, заимствовать у них опыт, наполняться их паттернами. Я выступаю проводником только в том, в чем сам преуспел. Я же не предлагаю, к примеру, уроки балета или вокала. Делюсь с людьми, как создать успешную компанию, воспитать команду чемпионов, могу рассказать о том, как построить крепкую семью, потому что мы с супругой уже более 15 лет в браке, растим четверых детей.

Мы посчитали, что можем запустить бизнес‑акселератор «А+сlub», потому что мы практики. Все треки основаны не на теории, а на опыте компании TIKSAN GROUP, других международных компаний, руководители которых также есть в нашем проекте.

В каком формате будет строиться взаимодействие с резидентами?

— 70% — это мероприятия в оnline: zoom‑мастермайнды, тренировки, которые мы опробовали в предыдущих форматах, будет создана мощная IT‑платформа. 30% — очные встречи, бизнес‑туры. В год резиденты побывают как минимум в трех турах, посетят миллиардные компании. В ноябре состоялась первая такая поездка в Узбекистан. Бизнес‑тур — один из наиболее эффективных способов трансформации. Когда голова занята оперативными задачами, нет места креативу. В текучке дел предпринимателю, особенно начинающему, непросто увидеть новые возможности масштабирования своего дела, подумать о стратегии компании. Выход же из повседневной обстановки и знакомство с организацией дела в другой стране высвобождает мышление и открывает новые возможности для бизнеса. 15 человек, которые побывали в поездке по Узбекистану, все как один говорят, что она перевернула их подход к бизнесу. Один из участников, Дмитрий Тихонов, на презентации «А+сlub» рассказал о своих впечатлениях. Процитирую его, потому что это очень важно. И это один из главных принципов, по которым мы будем отбирать резидентов. «Мой кейс разбирал один из владельцев компании Узбекистана, — говорит Дмитрий. — И своими вопросами он выбил почву у меня из‑под ног: мол, зачем ты идешь в нишу, где успешно работают другие компании? Бизнес — это же служение. Обществу, людям. Иди туда, где есть проблемы, решай их. Опа! Я так вообще не смотрел на свой бизнес. И что‑то в голове у меня начало меняться. И другие основатели бизнесов в Узбекистане транслировали базовые ценности, которые очень важны. Это фокус руководителя на пользе: с тобой должно выгодно работать и твоим клиентам, и твоим сотрудникам».

Действительно, бизнес в Узбекистане зиждется на иных, нежели в России, ценностях. Для них это прежде всего служение клиентам. В нашей стране чаще всего на первом месте деньги. В нашем клубе мы будем помогать строить бизнесы, основанные на духовном фундаменте.

Вы заявляете, что не каждый предприниматель может быть принят в «А+сlub». По каким критериям будет идти отбор?

— Будущий резидент должен быть действующим предпринимателем, хотеть расти. И совпадать с нами в ценностях. Будет небольшой испытательный срок и для кандидата, и для нас. Посмотрим друг на друга и сделаем выводы, подходим ли, и потом уже примем обоюдное решение. TIKSAN GROUP берет на себя высокие обязательства, и для их выполнения эти нюансы важны. Прием заявок еще только стартовал, но в «А+сlub» уже вступили 20 резидентов.

Логичный вопрос: а зачем это компании TIKSAN GROUP, вам лично, вы ведь, по сути, растите конкурентов?

— Предпринимательство — это созидательный и проактивный способ мышления. Если чего‑то не хватает, мы придумываем, как это исправить. Для достижения амбициозных целей нам важно, чтобы рядом были сильные бизнесмены. И системные компании, схожие с нами по ценностям и технологиям. Поэтому мы их сами растим.

Зачем это мне? Мне важно не надпись на скале оставить: «Здесь был Серега», — а сделать что‑то такое, что коснется судеб многих людей. Миллионер, коим я являюсь, — это тот, кто изменил качество жизни миллиона людей. Пусть звучит пафосно, но это мое предназначение.

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