«Роснефть» приступила к строительству нефтеперекачивающих станций «Восток Ойл»
«РН-Ванкор» приступила к строительству НПС «Сузун» и «Пайяха». Объекты будут обеспечивать транспортировку нефти по трубопроводу Ванкор…Пайяха…«Порт «Бухта Север».
В настоящее время на месте строительства НПС «Пайяха» ведется инженерная подготовка. Необходимые стройматериалы для первой очереди строительства были завезены в период летней навигации по Енисею через Норильск и Точино, — сообщила пресс-служба «Роснефти».
Станция «Сузун» необходима для поддержания давления и обеспечения транспорта товарной нефти через строящийся нефтепровод на участке Сузун…Пайяха.
Рядом с новыми НПС строятся современные вахтовые городки, на «Пайяхе» — на 256 мест с технологией «умного дома». Аналогичные вахтовые поселки действуют в аэропорту Норильска и на «Бухте Север».
Все промышленные объекты проекта «Восток Ойл» строятся с использованием технологий, которые были успешно опробованы на Ванкорском кластере.
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