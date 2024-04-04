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«Роснефть» приступила к строительству нефтеперекачивающих станций «Восток Ойл»

«Роснефть» приступила к строительству нефтеперекачивающих станций «Восток Ойл»
Иллюстрация: www.rosneft.ru

«РН-Ванкор» приступила к строительству НПС «Сузун» и «Пайяха». Объекты будут обеспечивать транспортировку нефти по трубопроводу Ванкор…Пайяха…«Порт «Бухта Север».

#НОВОСТИ

В настоящее время на месте строительства НПС «Пайяха» ведется инженерная подготовка. Необходимые стройматериалы для первой очереди строительства были завезены в период летней навигации по Енисею через Норильск и Точино, — сообщила пресс-служба «Роснефти».

Станция «Сузун» необходима для поддержания давления и обеспечения транспорта товарной нефти через строящийся нефтепровод на участке Сузун…Пайяха.

Рядом с новыми НПС строятся современные вахтовые городки, на «Пайяхе» — на 256 мест с технологией «умного дома». Аналогичные вахтовые поселки действуют в аэропорту Норильска и на «Бухте Север».

Все промышленные объекты проекта «Восток Ойл» строятся с использованием технологий, которые были успешно опробованы на Ванкорском кластере.

Справка

 
«Восток Ойл» — крупнейший проект мировой нефтегазовой отрасли, реализуемый «Роснефтью» на севере Красноярского края. Ресурсная база проекта составляет 6,5 млрд тонн премиальной малосернистой нефти. Нефтеналивной терминал в новом морском порту «Бухта Север» обеспечит перевалку нефти с месторождений «Восток Ойл» для дальнейшей отправки танкерным флотом по Северному морскому пути.
 

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Автор: Петр Савельев
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