«Восток Ойлу» начали строить нефтепровод через Енисей
Его протяженность составит почти 6 км. Пройдет он под водой.
На севере Красноярского края началось строительство подводной части нефтепровода Ванкор — Пайяха — «Бухта Север», которая пройдет по дну Енисея, сообщили в «Роснефти». Протяженность этого участка составит 5,8 км.
Технологии и материалы, используемые при сооружении перехода, полностью российского производства. При проектировании транспортной системы учитывался опыт строительства нефтепроводов на Ванкорском кластере», — рассказали нефтяники.
Сейчас на месте строительства трубопровода завершены работы по углублению дна и ведется намораживание почвы, чтобы в начале следующего года приступить к укладке трубы в траншею на дне реки.
Справочно:
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