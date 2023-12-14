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«Восток Ойлу» начали строить нефтепровод через Енисей

«Восток Ойлу» начали строить нефтепровод через Енисей
Иллюстрация: t.me/rosneftofficial

Его протяженность составит почти 6 км. Пройдет он под водой.

#НОВОСТИ

На севере Красноярского края началось строительство подводной части нефтепровода Ванкор — Пайяха — «Бухта Север», которая пройдет по дну Енисея, сообщили в «Роснефти». Протяженность этого участка составит 5,8 км.

Технологии и материалы, используемые при сооружении перехода, полностью российского производства. При проектировании транспортной системы учитывался опыт строительства нефтепроводов на Ванкорском кластере», — рассказали нефтяники.

Сейчас на месте строительства трубопровода завершены работы по углублению дна и ведется намораживание почвы, чтобы в начале следующего года приступить к укладке трубы в траншею на дне реки.

Справочно:

 
Проект «Восток Ойл» объединяет 52 лицензионных участка на севере Красноярского края и в Ямало-Ненецком автономном округе, в том числе 13 месторождений нефти и газа. Общая ресурсная база превышает 6,5 млрд тонн премиальной малосернистой нефти. Реализует его дочернее предприятие «Роснефти» — компания «РН Ванкор».
 

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Автор: Петр Савельев
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