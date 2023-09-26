Ванкору построят автоматизированный электрический хаб
Через него планируется управление всеми сетями кластера.
Компания «РН-Ванкор» планирует создать автоматизированный хаб для электрических сетей Ванкорского кластера, сообщили в пресс-службе «Роснефти». Таким образом нефтяники хотят завести управление своими электросетям в единый диспетчерский центр.
Сроки реализации проекта и объем инвестиций в него в «Роснефти» не называют.
Однако недавно на Ванкорском месторождении была запущена высокоавтоматизированная мобильная подстанция мощностью 35 кВт. Это первый подобный проект, реализованный в России. Его стоимость в компании опять же не раскрывают, но уточняют, что применение модульной технологии позволило сократить их на 30% по сравнению с «традиционным подходом».
Добавим, что разработка месторождений Ванкорского кластера является частью проекта «Восток Ойл», который «Роснефть» реализует на север Красноярского края и Ямало-Ненецкого автономного округа.
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