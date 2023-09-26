Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 23.09
96,04
102,24
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Ванкору построят автоматизированный электрический хаб

Ванкору построят автоматизированный электрический хаб
Иллюстрация: rosneft.ru

Через него планируется управление всеми сетями кластера.

#НОВОСТИ

Компания «РН-Ванкор» планирует создать автоматизированный хаб для электрических сетей Ванкорского кластера, сообщили в пресс-службе «Роснефти». Таким образом нефтяники хотят завести управление своими электросетям в единый диспетчерский центр.

Сроки реализации проекта и объем инвестиций в него в «Роснефти» не называют.

Однако недавно на Ванкорском месторождении была запущена высокоавтоматизированная мобильная подстанция мощностью 35 кВт. Это первый подобный проект, реализованный в России. Его стоимость в компании опять же не раскрывают, но уточняют, что применение модульной технологии позволило сократить их на 30% по сравнению с «традиционным подходом».

Добавим, что разработка месторождений Ванкорского кластера является частью проекта «Восток Ойл», который «Роснефть» реализует на север Красноярского края и Ямало-Ненецкого автономного округа.

Читайте также:

.

Автор: Петр Савельев
Самое читаемое
  • Важно! Первые подробности премии «Человек года-2023»Важно! Первые подробности премии «Человек года-2023»
  • В Красноярске запустили завод по производству оборудования для цветной металлургииВ Красноярске запустили завод по производству оборудования для цветной металлургии
  • Опрос: красноярские бизнесмены пересели на китайские автоОпрос: красноярские бизнесмены пересели на китайские авто
  • В Красноярске бизнесмена Евгения Генералова арестовали на 2 месяцаВ Красноярске бизнесмена Евгения Генералова арестовали на 2 месяца
  • Эксперты взяли штурмом премию «Человек года-2023»Эксперты взяли штурмом премию «Человек года-2023»
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.