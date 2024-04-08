Баскетбольный «Енисей» обыграл ЦСКА в Красноярске

В матче второго этапа Единой лиги баскетболисты красноярского «Енисея» обыграли московский ЦСКА на своем паркете со счетом 86:81.

Больше всего очков у «Енисея» набрали Ксавьер Рэйтан-Мэйес (30 очков), Микел Хопкинс (27 очков и 13 подборов) и Джеремайя Мартин (20 очков).

При этом Ксавьер Ратэн-Мэйс установил рекорд Лиги ВТБ по очкам за сезон. Он набрал за сезон 869 очков и обошел Кита Лэнгфорда, который в сезоне 2015...2016 набрал 851 очко в 40 играх.

Вся команда показала отличную защиту, да к концу второй четверти ЦСКА смогли догнать нас по счету, но в перерыве мы изменили кое-какие мелочи, и в третьей четверти смогли показать дисциплинированную тактически грамотную игру, тем самым создали отрыв, который смогли удержать до конца игры», — прокомментировал итоги встречи Йовица Арсич, главный тренер БК «Енисей».

Сейчас «Енисей» с 52 очками занимает 6 место в турнирной таблице группы А. Теперь 10 апреля команды сыграет на выезде с «Пармой» из Перми.