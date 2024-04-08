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Баскетбольный «Енисей» обыграл ЦСКА в Красноярске

Баскетбольный «Енисей» обыграл ЦСКА в Красноярске
Иллюстрация: министерство спорта Красноярского края

В матче второго этапа Единой лиги баскетболисты красноярского «Енисея» обыграли московский ЦСКА на своем паркете со счетом 86:81.

#НОВОСТИ
Больше всего очков у «Енисея» набрали Ксавьер Рэйтан-Мэйес (30 очков), Микел Хопкинс (27 очков и 13 подборов) и Джеремайя Мартин (20 очков). 
 
При этом Ксавьер Ратэн-Мэйс установил рекорд Лиги ВТБ по очкам за сезон. Он набрал за сезон 869 очков и обошел Кита Лэнгфорда, который в сезоне 2015...2016 набрал 851 очко в 40 играх. 
Вся команда показала отличную защиту, да к концу второй четверти ЦСКА смогли догнать нас по счету, но в перерыве мы изменили кое-какие мелочи, и в третьей четверти смогли показать дисциплинированную тактически грамотную игру, тем самым создали отрыв, который смогли удержать до конца игры», — прокомментировал итоги встречи Йовица Арсич, главный тренер БК «Енисей».
Сейчас «Енисей» с 52 очками занимает 6 место в турнирной таблице группы А. Теперь 10 апреля команды сыграет на выезде с «Пармой» из Перми.
 
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Автор: Петр Савельев
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