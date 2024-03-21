Впервые в истории баскетбольный «Енисей» обыграл ЦСКА на выезде

Со счетом 74:65 баскетболисты красноярского «Енисея» обыграли московский ЦСКА. Наша команда победила «армейцев» на их площадке впервые в истории лиги.

Знаковая победа случилась на выезде в матче второго этапа Единой лиги. Таким образом, в группе А «Енисей» располагается на 6-м месте в турнирной таблице. У наших баскетболистов 49 очков. Следующий матч наша команда проведет на выезде 24 марта в Перми. «Енисей» сыграет с местной «Пармой».

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