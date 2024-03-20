Чемпион по фристайлу Никита Новицкий выступит на соревнованиях в Красноярске в марте`2024

Старт крупнейших соревнований по фристайлу «Кубок чемпионов» состоятся 23...24 марта. Сбор спортсменов и зрителей пройдет на трассах «Сопки»: туда прибудут представители России, Беларуси и Казахстана.

23...24 марта в Красноярске встретятся спортсмены России, Беларуси и Казахстана: на выходных в городе пройдут старты крупнейших соревнований по фристайлу`2024. Международный «Кубок чемпионов» разыграют в нескольких дисциплинах:

23 марта — соревнования в дисциплине «могул» и «парный могул» (лыжный фристайл)

24 марта — соревнования в дисциплинах «акробатики» и «акробатика — смешанная группа»

В качестве локаций выбрали трассы многофункционального спортивного комплекса «Сопка».

В программе «Кубка чемпионов» не только непосредственно соревнования: организаторы обещают развлекательные интерактивные площадки, фото- и видеолокации.

По информации Центра спортивной подготовки, в заявке сборной России 26 спортсменов из Санкт-Петербурга, Москвы, Московской и Томской областей, Пермского и Красноярского края. Регион представят пять фристайлистов: Наталия Ербягина, Анастасия Павлова, Илья Чевский, Никита Замниус и Никита Новицкий.

Никита также является самым титулованным представителем Красноярского края: на счету участника Олимпийских игр золото этапов Кубка Европы, чемпионата мира среди юниоров, финала Кубка России и бронза чемпионатов России. На старты „Кубка чемпионов“ выйдет еще один участник Олимпийских игр — Никита Андреев (Санкт-Петербург), в копилке которого золото первенства мира, серебро этапа Кубка Европы, золото этапов Кубка и чемпионата России и бронза первенства России», — сообщают в соцсетях Центра спортивной подготовки.

Вход на соревнования для зрителей будет свободным.

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