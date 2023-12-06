В Красноярске обсудили новые форматы организации корпоративного спорта
В преддверии премии «Человек года» соучредитель номинации «Активный бизнес: корпоративный спорт», гольф-клуб в парке «Юдинская долина», собрал претендентов на победу для неформального общения.
Гольф как вид спорта давно стал неотъемлемой частью жизни успешных людей во всем мире. В крупных международных компаниях гольф – это не просто часть корпоративной культуры, но и важный элемент брэндинга, желанный объект спонсорства. От многих видов спорта гольф отличается тем, что участвовать в нем могут все – от детей до людей старшего поколения, а система «гандикапов» позволяет вступить в противоборство с кем угодно на равных условиях, даже если вашим противником является суперпрофессионал. В бизнес-сообществе гольф-клуб считают переговорной под открытым небом. В отличии от других видов спорта, за время игры – прохождение пути от первой до последней лунки – гольф-партнеры могут обсудить свои планы и идеи, договориться о совместных проектах. Игра в гольф вместе с коллегами позволяет наладить или укрепить взаимоотношения, увидеть людей с разных сторон, совместно пройти гольф-поле и достигнуть победы, поддерживая и помогая друг другу, – рассказала Алёна Дёмкина, амбассадор гольфа в Красноярске, куратор проекта «Юдинская долина», соучредитель номинации «Активный бизнес: корпоративный спорт».
Примеров, когда крупные компании имеют корпоративное членство в гольф-клубе в России, достаточно много. В Красноярске мы только формируем такую культуру. Гольф в нашем городе существует уже более 10 лет, но только в этом году в Красноярске появилось чемпионское 18-луночное гольф-поле мирового уровня «Юдинская долина». Самая крутая и современна инфраструктура позволяет заниматься гольфом совсем на другом уровне. Уже в сезоне-2023 мы запустим корпоративные программы и начнем формировать новую аудиторию, приобщая к гольфу бизнес-сообщество города, сотрудников компаний. Конечно же, сможем предложить корпоративным клиентам индивидуальные условия, персональные и групповые тренировки. У искушенных в области корпоративных форматов компаний есть запрос на все индивидуальное, эксклюзивное и немассовое – и любые мероприятия в гольф-клубе идеально вписываются в эту концепцию, – рассказала Алёна Дёмкина.
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