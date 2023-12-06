В Красноярске прошел бизнес-ужин медицинской номинации премии «Человек года»

«Сантем», соучредитель номинации «Здоровый бизнес», объединил лидеров рынка частной медицины Красноярска для профессионального и личного общения.

В этой роли медобъединение поставило перед собой четкую целью — объединить медицинское сообщество Красноярска.

Решение стать соучредителем номинации – это не только поддержка номинации и премии, но и отличная возможность сделать вклад в развитие медицинского сообщества в Красноярске. Городу этого не хватает, однако запрос на принципиально новый уровень работы очевиден. Если медицинское сообщество будет общаться, обмениваться опытом, развиваться и сообща создавать новое – силами руководителей медорганизаций, экспертов и лидеров – каждый житель Красноярска сможет получать медицинскую помощь на более высоком уровне!», – уверена Жанна Дорошенко, руководитель медицинского объединения «Сантем»-соучредитель номинации «Здоровый бизнес» премии «Человек года».

Реализуя задачу объединить медицинское сообщество Красноярска, «Сантем» привнес несколько нововведений в работу по номинации.

Ярким завершением «включенного» подхода стал бизнес-ужин от «Сантем» для номинантов и экспертов. Мероприятие удачно совместило неформальный и образовательный блоки.

В начале встречи перед участниками выступила поэтесса Полина Мельникова. Далее под руководством профессионального шеф-повара состоялся кулинарный мастер-класс.

Завершился бизнес-ужин образовательным блоком – бизнес-лайфхаками с номинантами и экспертами «Здорового бизнеса» поделились основатель и руководитель сети «Умка» и «Умка школы» Татьяна Андреева и учредитель деловой экосистемы «Миллиард» Андрей Перфилов.

Этим бизнес-ужином мы заложили еще один кирпичик в фундамент совместности. Сейчас мы говорим уже не о бизнесе или признании — такие события создаются для объединения нашего профессионального сообщества, и в какой-то момент это становится важнее конкурентной среды. В красноярской медицине никто таким еще не занимался, и благодаря «Деловому кварталу» мы создали такой прецедент. Все находятся на волне желания этого объединения, и сейчас это просто необходимо. Главное, что зерно заложено — с этим усилением выиграет только общество и наши пациенты», — говорит Жанна Дорошенко.

Это мнение разделяют и представители медицинского сообщества Красноярска.

Польза и ценность таких событий в том, что это первый шаг к объединению, который так трудно было сделать участникам годами. И когда этот шаг был исполнен с такой отдачей от организаторов — профессионально, с теплотой к каждому, продуманностью до мелочей, — он стал историческим событием в масштабах города. Смелый прорыв, который соединил представителей медицинской сферы эмоционально, чтобы плечом к плечу смотреть в одну сторону и при этом реализовать возможность иметь площадку для дискуссий. Выявлять критические моменты и риски сферы, обсуждать их, придумывать решения, формировать договоренности, возвращаться с обратной связью. Поэтому медицинскому сообществу точно быть, и быть полезным», – уверена Татьяна Жукова, директор «Клиники в Северном», «Клиники в Октябрьском».



Фото в материале — Роман Соболев.

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