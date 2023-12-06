Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 05.12
90,67
98,57
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

В Красноярске прошел бизнес-ужин медицинской номинации премии «Человек года»

В Красноярске прошел бизнес-ужин медицинской номинации премии «Человек года»
Иллюстрация: Роман Соболев

«Сантем», соучредитель номинации «Здоровый бизнес», объединил лидеров рынка частной медицины Красноярска для профессионального и личного общения.

#КАЧЕСТВО ЖИЗНИ
В 2023 соучредителем традиционной для премии «Человек года» медицинской номинации стала одна из крупнейший медицинских компаний Красноярска–победитель отраслевой номинации 2022, медицинское объединение «Сантем».
В Красноярске прошел бизнес-ужин медицинской номинации премии «Человек года» 1
В этой роли медобъединение поставило перед собой четкую целью — объединить медицинское сообщество Красноярска. 
Решение стать соучредителем номинации – это не только поддержка номинации и премии, но и отличная возможность сделать вклад в развитие медицинского сообщества в Красноярске. Городу этого не хватает, однако запрос на принципиально новый уровень работы очевиден. Если медицинское сообщество будет общаться, обмениваться опытом, развиваться и сообща создавать новое – силами руководителей медорганизаций, экспертов и лидеров – каждый житель Красноярска сможет получать медицинскую помощь на более высоком уровне!», – уверена Жанна Дорошенко, руководитель медицинского объединения «Сантем»-соучредитель номинации «Здоровый бизнес» премии «Человек года». 
Реализуя задачу объединить медицинское сообщество Красноярска, «Сантем» привнес несколько нововведений в работу по номинации.
В Красноярске прошел бизнес-ужин медицинской номинации премии «Человек года» 2
Так, команда «Сантем» совершила гостевые выезды к номинантам премии «Человек года», а экспертный совет номинации впервые прошел в очном формате – с участием не только экспертов, но и самих номинантов.
В Красноярске прошел бизнес-ужин медицинской номинации премии «Человек года» 3
 
Ярким завершением «включенного» подхода стал бизнес-ужин от «Сантем» для номинантов и экспертов. Мероприятие удачно совместило неформальный и образовательный блоки. 
В Красноярске прошел бизнес-ужин медицинской номинации премии «Человек года» 4
В начале встречи перед участниками выступила поэтесса Полина Мельникова. Далее под руководством профессионального шеф-повара состоялся кулинарный мастер-класс.
В Красноярске прошел бизнес-ужин медицинской номинации премии «Человек года» 5
Завершился бизнес-ужин образовательным блоком – бизнес-лайфхаками с номинантами и экспертами «Здорового бизнеса» поделились основатель и руководитель сети «Умка» и «Умка школы» Татьяна Андреева и учредитель деловой экосистемы «Миллиард» Андрей Перфилов.
Этим бизнес-ужином мы заложили еще один кирпичик в фундамент совместности. Сейчас мы говорим уже не о бизнесе или признании — такие события создаются для объединения нашего профессионального сообщества, и в какой-то момент это становится важнее конкурентной среды. В красноярской медицине никто таким еще не занимался, и благодаря «Деловому кварталу» мы создали такой прецедент. Все находятся на волне желания этого объединения, и сейчас это просто необходимо. Главное, что зерно заложено — с этим усилением выиграет только общество и наши пациенты», — говорит Жанна Дорошенко.
В Красноярске прошел бизнес-ужин медицинской номинации премии «Человек года» 6
Это мнение разделяют и представители медицинского сообщества Красноярска. 
Польза и ценность таких событий в том, что это первый шаг к объединению, который так трудно было сделать участникам годами. И когда этот шаг был исполнен с такой отдачей от организаторов — профессионально, с теплотой к каждому, продуманностью до мелочей, — он стал историческим событием в масштабах города. Смелый прорыв, который соединил представителей медицинской сферы эмоционально, чтобы плечом к плечу смотреть в одну сторону и при этом реализовать возможность иметь площадку для дискуссий. Выявлять критические моменты и риски сферы, обсуждать их, придумывать решения, формировать договоренности, возвращаться с обратной связью. Поэтому медицинскому сообществу точно быть, и быть полезным», – уверена Татьяна Жукова, директор «Клиники в Северном», «Клиники в Октябрьском».
 
Фото в материале — Роман Соболев. 
 
Читайте также: 

Соучредитель номинации «Частное детское образовании», руководитель сети «Умка» и «Умка школы» Татьяна Андреева, стала идеологом «включенного» подхода к выбору тройки лидеров и победителя.

Бизнес-завтрак «модной» номинации премии «Человек года» прошел в Красноярске

Соучредитель номинации «Фэшн-индустрия» Анна Шульмина, CEO имидж-агентства «Имидж бюро», и «Деловой квартал» собрали претендентов на победу для неформального общения.

«Конструктив Девелопмент» провел бизнес-завтрак для номинантов «Человек года-2023»

Генеральный партнер премии и учредитель номинации «Общественное пространство года» организовал очередной бизнес-завтрак в преддверии премии.

В Красноярске назвали лучших банкиров этого года

Имена победителей номинации «Банкир года — 2023» назовут на следующей неделе.

OVERSUN провел бизнес-завтрак для застройщиков-номинантов на премию «Человек года»

В преддверии главного делового приема Красноярска соучредитель номинации «Жилой комплекс», компания OVERSUN, собрал претендентов на победу для неформального общения.

 
Автор: Петр Савельев
Самое читаемое
  • ГСК «АРБАН» построит новый минирайон «Калина Долина» в КрасноярскеГСК «АРБАН» построит новый минирайон «Калина Долина» в Красноярске
  • Красноярская компания выпустила совместную коллекцию одежды с ФК «Локомотив»Красноярская компания выпустила совместную коллекцию одежды с ФК «Локомотив»
  • Экс-владелица «Кантри» на три четверти увеличила сумму иска к мэрии КрасноярскаЭкс-владелица «Кантри» на три четверти увеличила сумму иска к мэрии Красноярска
  • Человек года `2023: номинация «Предприниматель года»Человек года `2023: номинация «Предприниматель года»
  • Человек года `2023: Номинация «Амбассадоры бренда»Человек года `2023: Номинация «Амбассадоры бренда»
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.