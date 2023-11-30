В Красноярске назвали лучших банкиров этого года

Имена победителей номинации «Банкир года — 2023» назовут на следующей неделе.

В шорт-лист банковской номинации премии «Человек года — 2023» вошло четыре управляющих красноярскими отделениями кредитных организаций. Такое решение принял ее экспертный совет.

В этом году основным критерием при оценке номинантов было качество инструментов и сервисов для предпринимателей, ведущих внешнеэкономическую деятельность. Также учитывался вклад банка в развитие и поддержку малого и среднего бизнеса в крае и личное участие в этом руководителя филиала.

В шорт-лист номинации „Банкир года“ вошли представители сильнейших игроков банковской отрасли нашего региона. Но не обошлось и без интриги. В целом, результаты премии полностью отражают текущую ситуацию на российском рынке: преуспевают те компании и организации, которые способны предложить своим клиентам удобные инструменты, эффективные решения и качественно новые возможности для развития», — отметил Егор Лысенко, руководитель Сибирского офиса «Пепеляев Групп», которая стала учредителем номинации «Банкир года — 2023».

По итогу главными претендентами на премию в этом году стали:

Юрий Гришаев, управляющий красноярским отделением «Альфа-Банка»;

Антон Милютин, управляющий красноярским отделением Сибирского банка Сбера;

Виталий Провалинский, территориальный директор региона Красноярск «ББР Банка»;

Иван Фаркашев, начальник операционного офиса «Красноярский» банка «Левобережный».

В шорт-листе банковской номинации этого года наряду с крупными игроками, обладающими очень серьезными ресурсами и компетенциями, представлены и небольшие банки, которые всегда более открыты к клиентам и более подвижны в отношениях с ними. Это говорит о том, что успешный банк сегодня не обязательно должен занимать огромную долю рынка и обладать мощными активами. Гораздо важнее, насколько он готов оперативно реагировать на изменяющиеся условия и действовать в интересах своих клиентов, — говорит Мария Таткина, независимый инвестиционный советник в реестре Банка России и эксперт номинации «Банкир года».

Имя победителя в номинации станет известно 7 декабря — во время церемонии вручения премии «Человек года», которая пройдет в Конгресс-холле СФУ.

Читайте также:

В Красноярске выбрали лучших предпринимателей

Деловая экосистема «Миллиард» назвала лучших представителей своего сообщества.

В Красноярске выбрали финалистов номинации «Ресторатор: новый проект»

Соучредитель номинации «Ресторатор года: новый проект», торгово-производственная компания «ПакетМаркет», провела самый креативный и «вкусный» экспертный совет премии «Человек года».

В Красноярске определили лидеров в развитии корпоративного спорта

Эксперты номинации «Активный бизнес: корпоративный спорт» премии «Человек года-2023» выбрали финалистов и победителя.