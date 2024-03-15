Драмы, эксперименты и чудеса: куда сходить в Красноярске 16...22 марта 2024

Театральный марафон, тройной вернисаж, выставка сценографии от Сибири до Хорватии, стендап-лекция о коллекционерах, читки и симфонии — главное о культурных событиях Красноярска в афише «ДК».

16 марта, суббота

Главный день этой недели для красноярских театралов: в город официально приходит «Театральная весна`2024». На открытии фестиваля пройдет и первый показ — дают рок-оперу «Орел и ворон» Музыкального театра. Во все следующие дни вплоть до 27 марта запланировано по два, а то и три показа: на некоторые из них билеты раскуплены полностью, но на нескольких спектаклях еще можно отыскать свободные места.

Иллюстрация: vk.com/teatral_vesna

О том, какие постановки в программе «Театральной весны`2024» заслуживают особенного внимания, мы рассказывали здесь.

17 марта воскресенье

В это воскресенье в «Доме кино» сеансы для ценителей: в прокате альманах короткого метра Femminile Singolare (Быть женщиной). Показ проходит в рамках фестиваля итальянского кино «RIFF», а значит, ленты демонстрируются на языке оригинала — в помощь всем нам русские субтитры.

Иллюстрация: krasdomkino.ru

В сборник вошли шесть короткометражных лент, которые «раскрывают грани женской идентичности и силы».

«Восхождение звезды» — Эмма хочет быть балериной, но сталкивается с непреодолимой преградой, которая ставит ее перед неизбежным выбором

«Свадебное платье» — Симона из последних сил работает на фабрике, а между сменами ее ждет безработный муж, сын-подросток и брат-бродяга. Единственная радость в жизни женщины — дочь Дебора и свадебное платье, в котором она мечтает когда-нибудь ее увидеть

«Балерина» — миниатюра о секс-работнице, которая когда-то мечтала быть танцовщицей, но выбрала иную дорогу

«Аджо» — история о Зане, мать которой просит девушку хранить один семейный секрет

«Невинная» — влюбленные из Албании планируют пожениться, но сталкиваются с необходимостью соблюсти древний обычай: мать жениха должна присутствовать в первую брачную ночь, чтобы убедиться в девственности невесты

«Простая просьба» — рассказ о женщине, которая живет со взрослым сыном, страдающим тяжелыми двигательными расстройствами.

18 марта, понедельник

14 марта в Красноярске открылась первая за треть века межрегиональная выставка сценографии «Мир сцены-сцена мира»: в нее вошли около 250 эскизов декораций, костюмов, театральных плакатов и кукол от художников Урала, Сибири и Дальнего Востока. В этой же экспозиции — работы сценографов из Хорватии и Монголии.

Иллюстрация: Культура 24

Как мы писали ранее, одна из главных целей такого масштабного проекта — погрузить зрителя в цепочку создания спектакля, показать специфику и размах художественной стороны. Соединить, взболтать и смешать с программой «Театральной весны» разрешается и рекомендуется!

19 марта, вторник

Добавим звука и ритма? 19 марта, филармония, концерт Красноярского симфонического оркестра — вводные данные для тех, кто предпочитает театру и кино музыкальные переливы.

Иллюстрация: vk.com/kaso_krasfil

Откроет концерт музыка малоизвестного современника Доницетти и Россини — Саверио Меркаданте. Продолжит первое отделение концерт для кларнета с оркестром Карла Марии фон Вебера. Во втором отделении прозвучит четвёртая симфония Иоганнеса Брамса, которая считается вершиной творчества композитора. Детали об исполнителях и выбранных произведениях можно узнать на сайте филармонии. Билеты пока есть!

20 марта, среда

В новой галерее «В центре мира» продолжается парад активностей: 20 марта художница Елена Лукиянчук прочтет авторскую стендап-лекцию об истории знаменитой «Щукинской» коллекции французской модернистской живописи в России.

Кроме самой арт-лекции и погружения в атмосферу оживших образов легенд современного искусства начала XX века, организаторы обещают знакомство с пространством галереи и действующей экспозицией «Пробуждение».

Иллюстрация: t.me/galereyavcentremira

Как мы писали ранее, сейчас в новом пространстве представлены работы красноярских художников, но в галерее обещают расширить географию.

21 марта, четверг

Открытие сразу трех выставок в «Площади Мира»! 21 марта в музейном центре состоится вернисаж «Женщина, ребенок или птица», в рамках которого откроют одновременно три выставки:

«Взрослые дюймовочки» — графика японского художника Юдзи Хирацуки

«Я иду тебя искать» петербургской художницы Наташи Шалиной (родом из Красноярска!)

«По ту сторону» — лес, птицы и девочки из коллекции Музейного центра «Площадь Мира».

В рамках вернисажа анонсировали кураторские экскурсии по каждой выставке.

Иллюстрация: mira1.ru

Параллельно можно будет заглянуть на выставку «Внутренний космос»: в «Площади Мира» собрали более 80 работ Алексея Ваулина, художника из Москвы. В нашем Telegram-канале мы показывали, как прошло открытие. Спойлер: с непредвиденным ажиотажем!

22 марта, пятница

Трепетное в «Доме искусств»: 22 марта там пройдет читка пьесы «Дорогой папа» азербайджанского драматурга Исмаила Имана.

Иллюстрация: vk.com/epizodivdomiskusstv24

Этот текст в 2023 стал дипломантом независимого международного конкурса современной драматургии «Исходное событие — XXI век».

Что такое семья? Это дом, родители, близкие люди. Общие заботы и дела, а ещё любовь и счастье. Семья — это тот крепкий фундамент, на котором строится жизнь любого человека. Каждый из нас рождается в семье, а становясь взрослым, создаёт свою собственную. Мы хотим поговорить со зрителем о том, как важны наши корни, и что опору, совет и помощь, конечно же, лучше искать в семье», — так презентуют свою предстоящую читку артисты Изысканного театра «Нуар оркестр».

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Каких художников Красноярска продадут на благотворительном аукционе «Каменки»: детали «ДК»

Картины можно будет купить на открытии выставки «Отражение души», которую представят красноярские художницы Ольга Арискина, Алена Герасимова, Екатерина Юдина и Екатерина Федотова.

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