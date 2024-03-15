Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 14.03
91,54
100,18
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Каких художников Красноярска продадут на благотворительном аукционе «Каменки»: детали «ДК»

Каких художников Красноярска продадут на благотворительном аукционе «Каменки»: детали «ДК»
Иллюстрация: предоставлено пресс-службой «Каменки» / Екатерина Федотова

Картины можно будет купить на открытии выставки «Отражение души», которую представят красноярские художницы Ольга Арискина, Алена Герасимова, Екатерина Юдина и Екатерина Федотова.

#НОВОСТИ

16 марта в арт-пространстве «Каменка» пройдет благотворительный аукцион, который проведут в рамках открытия выставки «Отражение души». Экспозицию представят красноярские художницы, работы которых и вошли в выставку. Гости вернисажа смогут пообщаться с Ольгой Арискиной, Аленой Герасимовой, Екатериной Юдиной и Екатериной Федотовой.

Каких художников Красноярска продадут на благотворительном аукционе «Каменки»: детали «ДК» 1

Иллюстрация: пресс-служба «Каменки» / Ольга Арискина

Каждая художница предоставит по одной картине для аукциона, а вырученные средства направят в выбранные ими благотворительные фонды.

«Отражение души» — по-настоящему уникальная выставка. Она отличается тем, что на ней сразу четыре молодые художницы представят свои работы, позволяя заглянуть в их внутренний мир через созданные ими художественные произведения. В рамках выставки будет проведен благотворительный аукцион, в котором каждый гость сможет приобрести работу художника, а вырученные средства отправятся в благотворительные фонды, также на открытии гостей ожидает живая музыка и мастер-проход», — говорит Александра Морозова, куратор выставочной деятельности Арт-резиденции «Каменка».

Всего в экспозицию вошли 52 картины. Их разместили в Серой галерее «Каменки».

Каких художников Красноярска продадут на благотворительном аукционе «Каменки»: детали «ДК» 2

Иллюстрация: пресс-служба «Каменки» / Алена Герасимова

Увидеть работы можно будет до 12 мая.

Сейчас я размышляю на темы искренности с собой и окружающими, о взаимодействии творца и его произведения, о самом творческом процессе и его значимости в жизни людей. Думаю, что все мои работы так или иначе будут объединены идеей тесной связи человека и природы. Меня интересует и природа человека как личности, его особый внутренний мир, и природа в широком смысле, частью которой мы являемся», — говорит Алена Герасимова, одна из участниц выставки.

Напомним, до апреля в «Площади Мира» открыта выставка «Внутренний космос»: в нее вошли работы Алексея Ваулина, московского художника-абстракциониста.

Больше о культурных событиях в Красноярске:

Искусство расцветать: куда сходить в Красноярске 9...15 марта 2024

Книжно-шоколадные встречи, весенний маркет сибирских брендов, последние дни графики Сурикова, россыпь театральных премьер и много кино — главные культурные события города в афише «ДК».

«Театральная весна`2024» стартует в Красноярске 16 марта

Фестиваль продлится до 27 марта включительно. В программе — показ 20 драматических, музыкальных и кукольных спектаклей со всего региона. Рассказываем, на какие стоит обратить внимание уже сейчас.

Новое арт-пространство «Имаж Куль» откроется в Красноярске в марте`2024

Локация запускается в креативным кластере «Квадрат» рядом с пространством «Ядро». Открытие запланировано на 14 марта. В «Имаж Куль» сконцентрируют новые проекты сибирских авторов.

Межрегиональная выставка сценографии «Мир сцены-сцена мира» открылась в Красноярске

В экспозицию включили больше 200 эскизов декораций, костюмов, плакатов и кукол от сценографов Сибири, Урала и Дальнего Востока. Посетить выставку можно до первой декады апреля.

Большой фестиваль мультфильмов снова приедет в Красноярский край

С края начнется «гастрольный» тур фестиваля по регионам РФ.

В Красноярске проведут фестиваль театров кукол «Сибирь. TERRA MAGICA»

1...5 июня 2024 в мегаполисе соберутся кукольные театры Урала, Сибири и Дальнего Востока. В этом году Красноярск примет фестиваль в третий раз.

Автор: Петр Савельев
Самое читаемое
  • В лонг-лист ресторанной премии WHERETOEAT вошло 17 красноярских заведенийВ лонг-лист ресторанной премии WHERETOEAT вошло 17 красноярских заведений
  • Андрей Модестов назначен и.о. министра здравоохранения Иркутской областиАндрей Модестов назначен и.о. министра здравоохранения Иркутской области
  • В Красноярске возле СФУ продают гостиницу для гостей КЭФаВ Красноярске возле СФУ продают гостиницу для гостей КЭФа
  • Елена Мироненко сменила кресло директора московского театра на статус бизнес-коучаЕлена Мироненко сменила кресло директора московского театра на статус бизнес-коуча
  • Каким будет Chicko в Красноярске? Подробности открытия корейского стритфуда от франчайзиКаким будет Chicko в Красноярске? Подробности открытия корейского стритфуда от франчайзи
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.