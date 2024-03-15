Каких художников Красноярска продадут на благотворительном аукционе «Каменки»: детали «ДК»

Картины можно будет купить на открытии выставки «Отражение души», которую представят красноярские художницы Ольга Арискина, Алена Герасимова, Екатерина Юдина и Екатерина Федотова.

16 марта в арт-пространстве «Каменка» пройдет благотворительный аукцион, который проведут в рамках открытия выставки «Отражение души». Экспозицию представят красноярские художницы, работы которых и вошли в выставку. Гости вернисажа смогут пообщаться с Ольгой Арискиной, Аленой Герасимовой, Екатериной Юдиной и Екатериной Федотовой.

Иллюстрация: пресс-служба «Каменки» / Ольга Арискина

Каждая художница предоставит по одной картине для аукциона, а вырученные средства направят в выбранные ими благотворительные фонды.

«Отражение души» — по-настоящему уникальная выставка. Она отличается тем, что на ней сразу четыре молодые художницы представят свои работы, позволяя заглянуть в их внутренний мир через созданные ими художественные произведения. В рамках выставки будет проведен благотворительный аукцион, в котором каждый гость сможет приобрести работу художника, а вырученные средства отправятся в благотворительные фонды, также на открытии гостей ожидает живая музыка и мастер-проход», — говорит Александра Морозова, куратор выставочной деятельности Арт-резиденции «Каменка».

Всего в экспозицию вошли 52 картины. Их разместили в Серой галерее «Каменки».

Иллюстрация: пресс-служба «Каменки» / Алена Герасимова

Увидеть работы можно будет до 12 мая.

Сейчас я размышляю на темы искренности с собой и окружающими, о взаимодействии творца и его произведения, о самом творческом процессе и его значимости в жизни людей. Думаю, что все мои работы так или иначе будут объединены идеей тесной связи человека и природы. Меня интересует и природа человека как личности, его особый внутренний мир, и природа в широком смысле, частью которой мы являемся», — говорит Алена Герасимова, одна из участниц выставки.

Напомним, до апреля в «Площади Мира» открыта выставка «Внутренний космос»: в нее вошли работы Алексея Ваулина, московского художника-абстракциониста.

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