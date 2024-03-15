Не Водовозовым единым: кто станет спикерами «Нансена» в 2024

За день на площадке выступят шесть спикеров. Продажа билетов на марафон лекций и кофе уже открыта. Присоединиться к нему смогут не более 300 человек.

13 апреля в Красноярске пройдет «Нансен. Встречи» — специальный спин-офф формат марафона лекций и кофе «Нансен». В этом году он пройдет на площадке дома событий «Сосны». Организаторы события — золотодобывающая компания «Полюс» и медиагруппа «Прима», уже назвали первых спикеров.

13 апреля в Красноярске выступят:

Алексей Водовозов , врач, научный журналист. Описание его предстоящей лекции звучит так: «Чтение мыслей, нейроинтерфейсы, киберпротезы, экзоскелеты и продление жизни... Что ждет врачей и пациентов в прекрасном далеко?»

, врач, научный журналист. Описание его предстоящей лекции звучит так: «Чтение мыслей, нейроинтерфейсы, киберпротезы, экзоскелеты и продление жизни... Что ждет врачей и пациентов в прекрасном далеко?» Александр Чулок, кандидат экономических наук, заместитель директора центра Института статистических исследований и экономики знаний. Его тема — «Глобальные тренды науки и жизни: как не пропустить возможности и заранее выявить угрозы?»

Организаторы подчеркивают, что попасть на событие смогут не более 300 человек. Продажа билетов уже открыта — их можно найти по специальной ссылке на сайте «Город Прима».

Напомним, в ожидании нового марафона лекций и кофе можно вспомнить или узнать, какими были лекции в 2023: видеозаписи можно найти на канале «Город Прима».

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