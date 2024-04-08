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В МЧС назвали города Красноярского края с высоким риском паводков

В МЧС назвали города Красноярского края с высоким риском паводков
Иллюстрация: ГУ МЧС по Красноярскому краю

На территории края 8...11 апреля ожидается повышение температуры до +15, +20. Это вызовет активное таяние снега и осложнит паводковую обстановку.

#НОВОСТИ
В МЧС назвали города и районы края, где высок риск паводков. Это Красноярск, Минусинск, Енисейск, Иланский, Назарово, Абанский, Богучанский, Большемуртинский,  Березовский,  Емельяновский, Енисейский, Минусинский, Нижнеингашский, Новоселовский, Партизанский, Сухобузимский, Уярский, Тюхтетский районы.
 
В мэрии Красноярска сообщили, что специалисты главного управления по ГО, ЧС и ПБ ежедневно контролируют уровень рек на семи водомерных постах в черте города. Паводок на Каче только начинается. На Енисее он пока не стартовал. 
 
В настоящее время сильное наводнение фиксируют в Оренбургской области. Из-за прорыва дамбы в области подтоплены более 10,1 тыс. жилых домов и свыше 18,4 тыс. приусадебных участков. По словам Сергея Салмина, мэра Оренбурга, беспрецедентное наводнение в ближайшие дни ожидается в городе. На утро 8 апреля отметка воды в Оренбурге достигала 872 см. Рекорд был в 1942 — 946 см. Синоптики прогнозируют пик подтопления на 10 апреля.
 
Сегодня стало известно, что вода начала переливаться через дамбу в городе Новотроицк, рядом с Орском. Жителей эвакуируют в пункты временного размещения.
 
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Автор: Петр Савельев
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